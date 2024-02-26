Energizer تكشف عن هاتف P28K Hard Case

كشفت Energizer رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Hard Case P28K خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024.

ويعيد Hard Case P28K تعريف عمر بطارية الهاتف الذكي، إذ يترجم عمر البطارية الكبير إلى ما يصل إلى أسبوع من الاستخدام المنتظم بشحنة واحدة، وهو مثالي للرحلات الطويلة أو لأولئك الذين يبحثون عن التحرر من الشحن اليومي.

وتتميز شاشة الهاتف بتصنيف IP69، مما يجعلها مقاومة للغبار والماء وحتى درجات الحرارة القصوى.

ويضمن هذا قدرة الجهاز على التعامل مع البيئات الصعبة دون المساس بالأداء.

ويوفر هذا الهاتف محادثة طويلة جدًا قدرها 122 ساعة من وقت التحدث بشحنة واحدة، في حين يمتد زمن الانتظار إلى 2252 ساعة، أو ما يقرب من 94 يومًا.

وفي حال كان المستخدمون بحاجة إلى زيادة عمر البطارية بسرعة، فإن الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واط، مما يتيح لك العودة إلى المسار الصحيح في وقت قصير.

ويأتي الجهاز بسماكة قدرها 27.8 ملم ووزن قدره 570 جرامًا، وتقول الشركة إنه يمكنك شحن الجهاز بالكامل في أقل من ساعة ونصف باستخدام الشاحن المرفق بقوة قدرها 33 واط.

وزودت Energizer الجهاز بمقدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت لأداء المهام المتعددة بسلاسة.

ويتميز الهاتف بتوازن جيد بين القوة والوظيفة، إذ هناك معالج MediaTek MT6789 وكاميرا ثلاثية لالتقاط الذكريات بعدسات بدقة 60 ميجابكسل و 20 ميجابكسل و 2 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وشاشة واضحة بقياس قدره 6.78 بوصات بدقة قدرها 1080 بكسل، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14.

وفي حال كنت أحد مستخدمي الهواتف الذكية الذين يعطون الأولوية لعمر البطارية الذي يدوم لمدة أسبوع والمتانة على التصميم النحيف، فقد يكون Energizer Hard Case P28K هو المناسب لك.

ويتاح الجهاز عالميًا باستثناء الولايات المتحدة بسعر قدره 250 يورو (نحو 270 دولارًا) بدءًا من شهر أكتوبر.