يُعدّ هاتف (Galaxy S24 Ultra) هو الهاتف الأكثر تميزًا في سلسلة هواتف (Galaxy S24) الجديدة التي طرحتها شركة سامسونج في الأسواق في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بفضل التحسينات والتغييرات التي أجرتها سامسونج على مستوى التصميم والمتانة والشاشة، كما أنه يدعم مجموعة من المزايا الحصرية، لذلك فهو أفضل هاتف أندرويد يمكنك شراؤه في عام 2024.

ولكن إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد، وتفكر في الاختيار بين هاتف (iPhone 15 Pro Max) من آبل، وهاتف سامسونج (Galaxy S24 Ultra)، ستجد هاتف سامسونج يبرز كمرشح قوي للتفوق على هاتف آبل.

إليك 7 مزايا يتفوق بها هاتف Galaxy S24 Ultra على هاتف iPhone 15 Pro Max:

1- الشاشة تمتاز بأنها أكثر سطوعًا وأقل انعكاسًا:

تمتاز شاشة هاتف (Galaxy S24 Ultra) بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وهذا أكثر بكثير من درجة سطوع شاشة هاتف (iPhone 15 Pro Max) التي تبلغ ذروتها 2000 شمعة في المتر المربع فقط. في حين أن شاشة هاتف آيفون ساطعة بدرجة كافية لمعظم الاستخدامات، لكن زيادة السطوع في شاشة هاتف (S24 Ultra) تضمن تجربة استخدام مثالية في الظروف الخارجية تحت أشعة الشمس المباشرة.

كما دعمت سامسونج الهاتف بطبقة حماية من زجاج (Corning Gorilla Armor)، تقلل من الانعكاس بنسبة تصل إلى 75%، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من حيث إمكانية قراءة محتوى الشاشة تحت ضوء الشمس المباشر، كما تساعد في تقليل وهج الشاشة أو انعكاساتها في ظروف الإضاءة والبيئات المختلفة.

علاوة على ذلك؛ حسّنت سامسونج نظام التبريد في هاتف (S24 Ultra)، مما يعني أن الهاتف لن يضطر إلى تعتيم الشاشة كما هو الحال غالبًا في ضوء الشمس الساطع لمجرد ارتفاع درجة حرارته.

2- العدسة المقربة التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل:

تُعدّ العدسة المقربة الجديدة التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل 5x، واحدة من المزايا المذهلة في هاتف (Galaxy S24 Ultra)، كما يضم هاتف (iPhone 15 Pro Max) عدسة مقربة بمعدل 5x ولكن تبلغ دقتها 12 ميجابكسل فقط، ونتيجة لذلك، لا يمكنك تقريب الصور كثيرًا لأنك ستلاحظ تأثيرًا كبيرًا في الجودة.

في حين تلتقط العدسة المقربة في هاتف (S24 Ultra) صورًا أكثر وضوحًا بفضل دقة العدسة العالية حتى عند التقريب بمعدل 10x، كما تتمتع هذه العدسة بجودة فضلى في الإضاءة المنخفضة بفضل الفتحة الواسعة التي تبلغ f/3.4.

3- عمر بطارية أطول:

أثبتت سامسونج في هاتف (Galaxy S24 Ultra) أن الهاتف لا يحتاج بالضرورة إلى بطارية كبيرة للحصول على عمر بطارية أطول، ولكن يتعلق الأمر بكفاءة المعالج في استهلاك الطاقة، إذ يقدم معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الذي يعمل به الهاتف أداءً أفضل وأكثر فعالية في استهلاك الطاقة.

وقد أظهرت اختبارات الهاتف المعملية، التي تضمنت تصفح الويب بنحو مستمر عبر شبكة (5G) حتى نفاد البطارية، استمرار بطارية هاتف (Galaxy S24 Ultra) في العمل في وضع التحديث التكيفي لمدة تبلغ 16 ساعة و45 دقيقة، وهذا يفوق المدة التي تبلغ 14 ساعة ودقيقتين التي حققها هاتف (iPhone 15 Pro Max) في الاختبارات نفسها.

علاوة على ذلك، يمتاز هاتف (S24 Ultra) بمعدل الشحن الأسرع، إذ يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، يمكنها شحن البطارية حتى نسبة 71% في غضون 30 دقيقة فقط، في حين يدعم هاتف (iPhone 15 Pro Max) الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، وهي قدرة يمكنها شحن بطارية الهاتف حتى نسبة 41% في الوقت نفسه.

4- دعم شبكات Wi-Fi 7:

يُعدّ هاتف (Galaxy S24 Ultra) أول هاتف من سامسونج يعمل بالجيل الجديد من تقنية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (Wi-Fi 7)، وقد جعلت هذه المزية واحدة من المزايا الحصرية غير الموجودة في الطرازين الآخرين في سلسلة (S24)، فيما يدعم هاتف (iPhone 15 Pro Max) الاتصال بشبكة (Wi-Fi 6E).

للتوضيح، لن يلاحظ معظم الأشخاص فائدة كبيرة من دعم أجهزتهم تقنية (Wi-Fi 7) حاليًا، إذ لا يوجد سوى عدد قليل من أجهزة التوجيه التي تدعم تقنية (Wi-Fi 7) في هذه المرحلة، ولكن بالنظر إلى أن معظم الناس يشترون الهواتف الرائدة ويحتفظون بها لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، فإن هذه المزية ستكون مهمة في السنوات القليلة القادمة.

5- مزايا الذكاء الاصطناعي في Galaxy AI:

تمتاز سلسلة هواتف (Galaxy S24) بالمساعد الذكي (Galaxy AI) الذي يقدم مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تحسّن تجربة المستخدم في جميع النواحي، ابتداءً من الاتصال والتصوير وتحرير الصور وحتى تغيّر طريقة البحث عبر الإنترنت بنحو كامل.

لذلك تُعدّ مجموعة مزايا (Galaxy AI) الجديدة سببًا من الأسباب التي تجعل بعض المستخدمين يفضلون شراء (Galaxy S24 Ultra) بدلًا من (iPhone 15 Pro Max)، إذ إن آبل تأخرت في خطوة إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في هواتفها حتى الآن.

ويُعدّ أفضل جزء في مزايا (Galaxy AI) هو توفير الوقت، إذ تتيح لك مزية (Circle to Search) البحث بسرعة في الويب عن أي شيء في هاتفك باستخدام رسم دائري بسيط حول هذا الشيء دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الذي تستخدمه أو كتابة ما تبحث عنه، وتقدم لك (Live Translate) ترجمة لحظية للمكالمات.

علاوة على ذلك؛ تتيح لك مزية (Generative Edit) تحريك الكائنات في الصور أو إزالتها تمامًا، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لملء الجزء الفارغ بعد إزالة العنصر أو تحريكه. ويمكنك أيضًا توسيع الصورة، وسيملأ الذكاء الاصطناعي التوليدي الجزء الإضافي بخلفية مطابقة لخلفية الصورة الأصلية.

ولمعرفة المزيد عن مزايا (Galaxy AI) في هواتف سامسونج الجديدة، وكيفية استخدامها يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

6- ذاكرة وصول عشوائي ذات سعة كبرى:

يتوفر هاتف (Galaxy S24 Ultra) بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 12 جيجابايت، في حين يتوفر هاتف (iPhone 15 Pro Max) بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 8 جيجابايت، وهذا يعني إمكانية الاحتفاظ بمزيد من التطبيقات في الذاكرة مع سلاسة عالية في الأداء.

7- مزايا قلم S Pen:

يأتي هاتف (Galaxy S24 Ultra) مع القلم الإلكتروني (S Pen) من سامسونج، على عكس هاتف آيفون الذي لا يدعم القلم الذكي من آبل، وتُعدّ هذه مزية أساسية من مزايا تفوق هاتف سامسونج على هاتف آبل.

يُعدّ هذا القلم أداة مهمة للإنتاجية، إذ يسهل عليك تدوين الملاحظات أثناء الاجتماع، وتحرير المستندات، ورسم الأفكار الجديدة، وبفضل مزية الأوامر من بُعد، يتحول قلم S Pen إلى جهاز تحكم بهاتف سامسونج، إذ يمكنك فتح التطبيقات والتحكم في العروض التقديمية وتصفّح الصور بسهولة، عبر تحريك القلم فقط.