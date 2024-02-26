مقارنة بين هاتفي OnePlus 12R و OnePlus Nord N30

OnePlus 12R هو أحدث هاتف من فئة R من شركة ون بلس، ويندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويتمتع بمواصفات قوية فيما يتعلق بالشاشة والمعالج والبطارية. من ناحية أخرى، هناك هاتف OnePlus Nord N30 الذي أطلقته ون بلس العام الماضي والذي يندرج أيضًا ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

يختلف كلا الهاتفين في العديد من المواصفات، ويتفوق هاتف OnePlus 12R على OnePlus Nord N30 بمعظم المواصفات الأساسية، ويُباع بسعر يزيد على السعر الذي يباع به هاتف OnePlus Nord N30 بمقدار 200 دولار.

يعتمد اختيار أحدهما على ميزانيتك بنحو أساسي، ولكن قبل الاختيار، لا بد من تعرّف جميع المواصفات التي يتمتع بها كلا الهاتفين، وهذا ما سنوضحه في المقارنة التالية بين هاتفي OnePlus 12R و OnePlus Nord N30:

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus 12R بتصميم مشابه لتصميم طراز OnePlus 12، ويضم إطارًا دائريًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، كما يضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64، وهو أثقل وزنًا وأكثر سُمكًا من هاتف Nord N30؛ إذ يبلغ سُمكه 8.8 ملم، ويزن 207 جرامات، وأما هاتف Nord N30 فيبلغ سُمكه 8.3 ملم، ويزن 195 جرامًا.

يأتي هاتف Nord N30 بتصميم مختلف تمامًا عن تصميم OnePlus 12R، ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، وتظهر عدسات الكاميرا الخلفية داخل إطارين دائريين.

الشاشة:

يضم OnePlus 12R شاشة من نوع (LTPO AMOLED) تأتي بمقاس قدره 6.78 بوصات، وهو قريب جدًا من مقاس شاشة هاتف OnePlus Nord N30 الذي يبلغ 6.72 بوصات.

تتفوق شاشة هاتف OnePlus 12R على شاشة OnePlus Nord N30 بالدقة؛ إذ تبلغ دقتها 1264 × 2780 بكسلًا، وأما شاشة هاتف OnePlus Nord N30 فتبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل. وكلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم OnePlus 12R كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

أما هاتف OnePlus Nord N30 5G فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

أما الكاميرات الأمامية، فتأتي في كلا الهاتفين بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف OnePlus 12R تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وتدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في هاتف OnePlus Nord N30 5G تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OnePlus 12R بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضمن هذا المعالج الأداء القوي والسريع للهاتف، سواء استخدمته لتصفح الويب والتطبيقات وممارسة المهام المتوسطة، أو للعب بألعاب الفيديو وممارسة المهام الكثيفة.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 14، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة قدرها ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات.

أما هاتف OnePlus Nord N30 5G فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وهو أقل كفاءة من معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الذي يعمل به هاتف OnePlus 12R، وستلاحظ أن أداء هاتف 12R أفضل من Nord N30 خاصة عند معالجة المهام الكثيفة واللعب بألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يتوفر هاتف OnePlus 12R بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويتوفر هاتف OnePlus Nord N30 5G بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

البطارية والشحن:

تشتهر هواتف ون بلس بدعمها سرعات الشحن العالية وعمر البطارية الطويل، وهذا الأمر ينطبق على هاتفي OnePlus 12R و Nord N30، إذ يعمل OnePlus 12R بمعالج موفّر للطاقة، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى يومين، وعندما ترغب في شحن الهاتف استخدم الشاحن المضمن في الصندوق مع الهاتف الذي يأتي بقدرة تبلغ 100 واط، وستصل نسبة الشحن إلى 100% في مدة قدرها 26 دقيقة.

أما هاتف Nord N30 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus 12R بسعر يبدأ من 500 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الرمادي، والأزرق، ويُباع هاتف OnePlus Nord N30 بسعر قدره 300 دولار، ويتوفر بلون واحد فقط، هو: الرمادي (Chromatic Gray).

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 12R و OnePlus Nord N30:

المواصفات OnePlus 12R OnePlus Nord N30 5G المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 695) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.72 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، الثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات 7/Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.1. وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13. البطارية 5500 ميلّي أمبير في الساعة. سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الرمادي، والأزرق. الرمادي (Chromatic Gray). الوزن 207 جرامات. 195 جرامًا. السعر يبدأ من 500 دولار . 300 دولار.