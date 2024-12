مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Plus و iPhone 15 Plus

Galaxy S24 Plus هو الهاتف الأوسط في سلسلة Galaxy S24 الأحدث من سامسونج، وiPhone 15 Plus هو الهاتف الأوسط في سلسلة iPhone 15 الأحدث من آبل، ويشترك كلا الهاتفين في حجم الشاشة، لكنهما مختلفان في المواصفات الرئيسية الأخرى.

يعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل، فإذا كنت ممن يفضلون نظام أندرويد وتبحث عن هاتف يتمتع بمواصفات قوية وحجمه متوسط، فسيكون هاتف Galaxy S24 Plus مناسبًا لك، أما إذا كنت تستخدم أجهزة آبل وتُفضّل نظام iOS فاختر هاتف iPhone 15 Plus.

وفي حال لم يكن نظام التشغيل العامل الأساسي الذي ستعتمد عليه لاختيار هاتفك الجديد، فيمكن للمقارنة التالية بين هاتفي Galaxy S24 Plus و iPhone 15 Plus مساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يأتي كلا الهاتفين بالتصاميم نفسها الخاصة بالطرز السابقة؛ إذ يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus بالتصميم ذاته الخاص بطراز S23 Plus، باستثناء الجوانب التي أصبحت مُسطحة؛ مما جعله يبدو أشبه بهاتف آيفون.

تأتي الكاميرات الخلفية في هاتف سامسونج مرتبة رأسيًا وكل عدسة محاطة بإطار منفصل عن الآخر، وهو التصميم ذاته الخاص بعدسات الكاميرا الخلفية في الطراز السابق.

أما هاتف آيفون iPhone 15 Plus فلم يتغير تصميمه مقارنةً بالطراز السابق، وتظهر عدستا الكاميرا الخلفية داخل إطار واحد وتأتي مرتبة بنحو قطري، وهو أطول وأثقل من S24 Plus؛ إذ يزن هاتف آيفون 201 جرام، ويبلغ طوله 160.9 ملم، وأما هاتف سامسونج S24 Plus فيبلغ وزنه 197 جرامًا، ويبلغ طوله 158.5 ملم.

يحتوي كلا الهاتفين على إطار مصنوع من الألمنيوم، وكلاهما مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

الشاشة:

يضم هاتفا Galaxy S24 Plus و iPhone 15 Plus شاشات بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتأتي شاشة هاتف Galaxy S24 Plus من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وتتفوق على شاشة iPhone 15 Plus التي تأتي من نوع (Super Retina XDR OLED) بالدقة والسطوع ومعدل التحديث؛ إذ تمتاز شاشة هاتف سامسونج بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبسطوع تبلغ ذروته 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما شاشة هاتف آيفون 15 بلس فتمتاز بدقة قدرها 1290 × 2796 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S24 Plus كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وأما هاتف iPhone 15 Plus فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية في هاتف سامسونج بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، أما في هاتف آيفون 15 بلس فتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/1.6، أما العدسة الثانية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل في هاتف سامسونج، وبدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف آيفون، وتأتي العدسة الثالثة في هاتف سامسونج بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف سامسونج تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، أما الكاميرات الخلفية في هاتف آيفون 15 بلس فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرات الأمامية، يضم هاتفا Galaxy S24 Plus و iPhone 15 Plus كاميرات أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

حصل هاتف Galaxy S24 Plus على تحسينات في كيفية معالجة الصور مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يعتمد هذا الهاتف على تقنية الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المُحسّنة لإنتاج صور واضحة وعالية الجودة وخالية من التشويش بالإضافة إلى تقليل اهتزاز الكاميرا.

ويمتاز هاتف iPhone 15 Plus أيضًا بالأداء القوي والمثالي فيما يتعلق بالتصوير، وستحصل على صور واضحة وعالية الجودة وذات ألوان طبيعية في ظروف الإضاءة المختلفة، وكلا الهاتفين يُعدّان من الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي.

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا Galaxy S24 Plus و iPhone 15 Plus بمعالجات مختلفة وأنظمة تشغيل مختلفة، ويوفران تجربة استخدام مختلفة تمامًا، ومع ذلك، يتمتع كلا الهاتفين بأداء قوي وسلس في أثناء ممارسة الألعاب، وتصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو وغيرها من الأنشطة.

ومع ذلك، يمتاز هاتف Galaxy S24 Plus بدعمه مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي بفضل المساعد الذكي Galaxy AI، وهذه المزايا تعزز تجربة الاستخدام وتُسهل أداء العديد من المهام، وأبرزها: الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate)، ومزية Circle to Search، ومجموعة من مزايا تحرير الصور.

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24 Plus بمعالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 6.1 من سامسونج، وأما هاتف iPhone 15 Plus فيعمل بمعالج (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام iOS 17.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هاتفا Galaxy S24 Plus و iPhone 15 Plus بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي تأتي بسعة قدرها 12 جيجابايت في هاتف سامسونج وبسعة قدرها 6 جيجابايت في هاتف آيفون، ويتوفر هاتف Galaxy S24 Plus بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت، وأما هاتف iPhone 15 Plus فيتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

كلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy S24 Plus على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير/ الساعة، وهي أكبر من بطارية هاتف iPhone 15 Plus التي تبلغ سعتها 4383 ميلّي أمبير/ الساعة.

وفيما يتعلق بسرعات الشحن، تدعم بطارية هاتف إس24 بلس الشحن السلكي بقدرة تبلع 45 واطًا، أما بطارية آيفون 15 بلس فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

تدعم بطارية هاتف إس24 بلس الشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط، وأما بطارية آيفون 15 بلس فتدعم الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 7.5 واط.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy S24 Plus بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف iPhone 15 Plus بسعر يبدأ من 3699 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Plus و iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus Galaxy S24 Plus المعالج معالج (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود. الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي، والأزرق. نظام التشغيل iOS 17 أندرويد 14. الوزن 201 جرام. 196 جرامًا. السعر يبدأ من 3699 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.