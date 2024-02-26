يُعدّ هاتفا أسوس ROG Phone 8 و ROG Phone 8 Pro من أبرز هواتف الألعاب، ويأتي كلاهما بتصاميم جديدة مقارنةً بالطرز السابقة، ويتمتعان بمزايا وتحسينات جديدة؛ مما يجعلهما من الخيارات المفضلة لهواة اللعب بألعاب الفيديو.

تبيع أسوس كلا الهاتفين بأسعار تتجاوز 1000 دولار، ويتشابه ROG Phone 8 مع Phone 8 Pro في معظم المواصفات الأساسية، ومع ذلك يُباع طراز Pro بسعر أعلى من سعر الطراز الآخر بمقدار يبلغ 100 دولار، فهل يستحق الأمر إنفاق 100 دولار إضافية للحصول على طراز Pro، أم يمكنك أن تكتفي بالطراز الأرخص؟

لمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي أسوس ROG Phone 8 و ROG Phone 8 Pro:

التصميم و الشاشة:

عند النظر إلى الجهة الأمامية من كلا الهاتفين ستلاحظ أنهما متطابقان؛ إذ يضم هاتفا ROG Phone 8 و Phone 8 Pro حافات رقيقة، وزوايا مستديرة، لكن إذا قلبت كلا الهاتفين إلى الجهة الخلفية فستلاحظ الفروق بينهما؛ إذ يوجد في الجهة السفلية من عدسات الكاميرا الخلفية في كلا الهاتفين إضاءة LED تظهر بنحو مختلف في كل طراز؛ إذ تظهر في ROG Phone 8 خلف فتحة شعار ROG، ويمكنك تغيير ألوان الإضاءة ووقت ظهورها، على سبيل المثال: يمكنك ضبطها ليتغير لونها عند شحن الهاتف، ولكن ليس أكثر من ذلك.

من ناحية أخرى، يحتوي ROG Phone 8 Pro على AniMe Vision، وهي مجموعة مصابيح LED بيضاء قابلة للبرمجة يمكن برمجتها لعرض الصور والرسوم المتحركة والنصوص. على سبيل المثال: يمكن ضبط هذه المصابيح لإظهار العد التنازلي عند التقاط صورة، وعند إيقاف تشغيل الهاتف، تكون مصابيح LED غير مضاءة.

باستثناء هذا الفرق في التصميم، فإن كلا الهاتفين متطابقان في الشكل، كما أنهما متطابقان في الوزن؛ إذ يزن كل واحد منهما 225 جرامًا، وكلاهما مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتفا أسوس ROG Phone 8 و ROG Phone 8 Pro شاشات من نوع (LTPO AMOLED)، بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتزًا.

تمتاز الشاشات في كلا الهاتفين بالدقة العالية وتبلغ 2400 × 1080 بكسلًا، كما تمتاز بسطوع يصل أقصاه إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا أسوس ROG Phone 8 و Phone 8 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر.

يمتاز هذا المعالج بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام المختلفة وخاصة المهام الكثيفة؛ مما يسمح للمستخدمين باللعب بألعاب الفيديو دون التعرض لأي مشكلات في الأداء. كما يدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام هذه الهواتف؛ إذ يدعم مزية إلغاء الضوضاء في أثناء إجراء المكالمات الصوتية والمرئية؛ مما يُحسّن جودة الصوت في المكالمات، وتقول أسوس إن هذه المزية ستعمل في المكالمات العادية وفي أثناء إجراء محادثات صوتية داخل اللعبة.

يحتوي هاتفا أسوس على نظام تبريد مُحسّن يمتاز بالكفاءة العالية في التخلص من الحرارة الزائدة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء اللعب بألعاب الفيديو، وخاصة في جلسات اللعب الطويلة.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتفا أسوس ROG Phone 8 و Phone 8 Pro بنظام أندرويد 14، ويحتويان على مزايا خاصة من أسوس لتوفير تجربة لعب قابلة للتخصيص؛ إذ يتضمن كلا الهاتفين مجموعة واسعة من مزايا الألعاب في تطبيق Armory Crate، وهي مزايا تتيح لك تخصيص كيفية تشغيل ألعابك المفضلة في هاتفك.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر ROG Phone 8 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، أما طراز Pro فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 16 أو 24 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

عمر البطارية:

يحتوي هاتفا ROG Phone 8 و Phone 8 Pro على بطاريات تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، تستمر بالعمل لمدة تصل إلى يومين بشحنة واحدة. وكلاهما يدعمان الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 39 دقيقة، كما يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

الكاميرا:

حسّنت أسوس الكاميرا في هاتفي ROG Phone 8 و Phone 8 Pro مقارنةً بالأجيال السابقة، وكلاهما يحتويان على كاميرات متطابقة في المواصفات والأداء، وتأتي الكاميرات الخلفية والأمامية في كلا الهاتفين بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9.

العدسة الثانية: تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

العدسة الثالثة: تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

السعر:

يُباع هاتف ROG Phone 8 بسعر يبدأ من 1100 دولار، ويُباع هاتف ROG Phone 8 Pro بسعر يبدأ من 1200 دولار.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين متطابقان في المواصفات، والفرق الوحيد فيما يتعلق بالأداء بين ROG Phone 8 و Phone 8 Pro يظهر عند مقارنة ROG Phone 8 بالطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها واحد تيرابايت من Phone 8 Pro؛ إذ ستلاحظ أنه أسرع قليلًا في الأداء عند اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، ومع ذلك، فإن هذا الفرق ليس كبيرًا، وستلاحظ أن أداء الطراز الأساسي قوي وسلس عندما تلعب بألعاب الفيديو الكثيفة، أو تشاهد مقاطع الفيديو، أو تستخدم عدة تطبيقات في الوقت نفسه. لذلك، فإن ROG Phone 8 هو الخيار الأفضل؛ لأنه أرخص ويتطابق مع طراز Pro في كل المواصفات الأساسية.

الفرق الثاني بين كلا الهاتفين يتعلق بالتصميم؛ إذ تُعد مصابيح LED القابلة للبرمجة الموجودة في الجهة الخلفية من ROG Phone 8 Pro جذابة، ومع أنها لا تقدم فوائد فيما يتعلق بأداء الهاتف، فإنها تُميز طراز Pro، وتجعله لافتًا للنظر أكثر من الطراز العادي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي أسوس ROG Phone 8 و ROG Phone 8 Pro:

ROG Phone 8 ROG Phone 8 Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( LTPO AMOLED ) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 16 أو 24 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والرمادي. الأسود. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 225 جرامًا. 225 جرامًا. السعر يبدأ من 1100 دولار . يبدأ من 1200 دولار.