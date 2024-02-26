معالجات إنتل Arrow Lake ستعتمد على وحدة معالجة الرسوم Xe-LPG

تسعى شركة إنتل في نهاية عام 2024 إلى تحديث مجموعة معالجاتها الحالية المخصصة للحواسيب المكتبية والمحمولة، إذ تخطط لإطلاق معالجات Arrow Lake المتوقع أن تأتي بمستوى أداء جيد خاصة مع الحواسيب المحمولة.

وفيما يخص أجهزة الحواسيب المكتبية ستطلق إنتل معالجات Core Ultra Arrow Lake، وستعتمد على مقبس جديد باسم LGA1851.

أما فيما يتعلق بالحواسيب المحمولة فستطلق إنتل معالجات Core Ultra Arrow Lake التي يتوقع أن تأتي بزيادة في عدد نويات المعالج المركزي الذي يحتوي على ست نويات P وثماني نويات E ونواتي LP.

ويتوقع أن تعتمد معالجات Arrow Lake على وحدة معالجة الرسوم Xe-LPG نفسها التي قدمتها إنتل أول مرة مع معالجات Meteor Lake، ولكن هناك اختلاف رئيسي بين رقاقات Arrow Lake المخصصة للحواسيب المكتبية والمحمولة.

وفي حين أن معالجات Arrow Lake-S المكتبية ستعتمد على وحدة معالجة الرسوم المدمجة المستندة إلى معمارية Xe-LPG، فإن معالجات Arrow Lake للحواسيب المحمولة، التي تستهدف فئة U و P و H، ستستخدم إصدارًا أحدث من وحدات معالجة الرسوم، باسم +Xe-LPG.

ويبدو أن إنتل ستزود معالجاتها من فئة S للحواسيب المكتبية وفئة HX للحواسيب المحمولة العالية الأداء بأدنى فئة من فئات وحدات معالجة الرسوم قوة؛ لاستيعاب الأعداد الكبيرة من نويات المعالج المركزي.

وبالمقارنة، فإنها تخطط لمنح معالجاتها من فئة U و P و H أفضل وحدات معالجة الرسوم قدرة، وهذا يؤكد أن إنتل تريد أن تمنح المستخدمين أفضل تجربة رسومية ممكنة في حواسيبهم المحمولة.

أخيرًا، من المتوقع أن تطلق إنتل معالجات Arrow Lake في الربع الرابع من هذا العام.