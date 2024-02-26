يأتي هاتف +Realme 12 Pro الجديد مع تحسينات طفيفة في التصميم مقارنةً بالطراز السابق، لكنه حصل على ترقية كبيرة لنظام الكاميرا، ونوع المعالج وعمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP65، ويضم شاشة كبيرة تأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، كما يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع.

ولتتعرف جميع مواصفات هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف +Realme 12 Pro الجديد:

التصميم و الشاشة:

كما ذكرنا سابقًا، لم يحصل هاتف +Realme 12 Pro على ترقية كبيرة فيما يتعلق بالتصميم، ويكمن الفرق الأساسي في شكل عدسات الكاميرا الخلفية التي أصبحت بارزة أكثر داخل الإطار الدائري الكبير الذي يظهر في منتصف الجزء العلوي من الجهة الخلفية، وأصبحت تشبه تصميم الكاميرات الخلفية في هاتفي Oppo Find N3 و OnePlus 12، وما زال يظهر في منتصف الجهة الخلفية خط طويل يمتد في المنتصف كما هي الحال مع الطراز السابق +Realme 11 Pro.

يمتاز هاتف +Realme 12 Pro بأنه رقيق وخفيف الوزن، ويدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP65، وهذه ترقية بارزة مقارنةً بالطراز السابق الذي لا يدعم مقاومة الماء والغبار.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف +Realme 12 Pro شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2412 بكسلًا، وبسطوع يصل أقصاه إلى 950 شمعة في المتر المربع، وبكثافة قدرها 394 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف +Realme 12 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية عدسة مقرّبة من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) تأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.8، وأما الثالثة فهي عدسة فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تقنية HDR، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

عند استخدام الكاميرا الرئيسية لالتقاط الصور في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية، ستحصل على صور تظهر فيها التفاصيل واضحة والتباين معتدلًا والألوان طبيعية، كما تعمل العدسة المقربة بنحو جيد، وتُظهر التفاصيل واضحة أيضًا، أما الكاميرا الفائقة الاتساع، فتُظهر بعض التشويش والضوضاء.

أما في ظروف الإضاءة المنخفضة وفي الليل، فإن الكاميرا الخلفية تعمل بنحو جيد عند تفعيل الوضع الليلي، وستحصل على صور خالية من التشويش، وتظهر التفاصيل فيها واضحة والتباين معتدلًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف +Realme 12 Pro بمعالج (Snapdragon 7s Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 710).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI 5.0، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يمتاز هذا الهاتف بسرعة الأداء والسلاسة، ولن تواجه مشكلات متعلقة بالتأخير عند استخدامه مدة طويلة، وهو مناسب للمهام المتوسطة كتصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومشاهدة مقاطع الفيديو، كما يقدم أداءً جيدًا عند اللعب بألعاب الفيديو المتوسطة والكثيفة.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف +Realme 12 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 19 دقيقة.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 13 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 13 ساعة ونصف من تصفح الويب، وست ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، و17 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف +Realme 12 Pro بسعر يبدأ من 699 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأزرق (Submarine Blue)، والبيج (Navigator Beige)، والأحمر (Explorer Red).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف +Realme 12 Pro الجديد:

+Realme 12 Pro المعالج معالج ( Snapdragon 7s Gen 2 ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( AMOLED ) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا. الألوان الأزرق، والأحمر، والبيج. نظام التشغيل أندرويد 14 المُعتمد على واجهة المستخدم Realme UI 5.0. الوزن 196 جرامًا. السعر يبدأ من 699 دولارًا .