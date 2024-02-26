مايكروسوفت تتعاون مع ميسترال في صفقة ذكاء اصطناعي

أعلنت مايكروسوفت شراكة جديدة متعددة السنوات مع ميسترال Mistral، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تبلغ قيمتها ملياري يورو.

وتسعى عملاقة البرمجيات من خلال هذه الصفقة إلى تنويع مشاركتها في الصناعة السريعة النمو خارج نطاق OpenAI.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشراكة تشمل حصول مايكروسوفت على حصة صغيرة في شركة الذكاء الاصطناعي التي تأسست قبل 10 أشهر، أي بعد ما يزيد قليلًا على عام من استثمار مايكروسوفت أكثر من 10 مليارات دولار في OpenAI.

وتشهد الصفقة إتاحة نماذج ميسترال اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر والتجارية عبر منصة Microsoft Azure AI، مما يجعل ميسترال الشركة الثانية التي تقدم نموذجًا تجاريًا عبر منصة Microsoft Azure AI بعد OpenAI.

وكما هو الحال مع شراكة OpenAI، فإن شراكة مايكروسوفت مع ميسترال تركز على تطوير النماذج اللغوية الكبيرة من الجيل التالي ونشرها.

وأعلنت ميسترال نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يسمى Mistral Large، وهو مصمم للتنافس مع نموذج GPT-4 من OpenAI.

ولن يكون Mistral Large مفتوح المصدر، وذلك خلافًا لبعض نماذج ميسترال السابقة.

وقال فريق ميسترال للذكاء الاصطناعي: “يحقق Mistral Large نتائج قوية وفقًا للمعايير الشائعة الاستخدام، مما يجعله النموذج الثاني في العالم المتاح عمومًا من خلال واجهة برمجة التطبيقات”.

ويتوفر Mistral Large عبر البنية التحتية لشركة ميسترال، أو من خلال Azure AI Studio و Azure Machine Learning.

كما تطرح الشركة أيضًا Mistral Small، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يوفر زمن وصول محسنًا مقارنةً بنموذج ميسترال المسمى 8x7B.

وتطلق ميسترال أيضًا روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يسمى Le Chat، وهو يعتمد على نماذج مختلفة.

وكانت نماذج ميسترال عادةً مفتوحة المصدر، مع أن الشراكة مع مايكروسوفت تعني أن شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية يمكنها الآن استكشاف المزيد من الفرص التجارية.

ويأتي استثمار مايكروسوفت بعد أشهر من مدة صعبة لشريكتها الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي OpenAI.

وأعلن مجلس إدارة OpenAI فجأة في 17 من نوفمبر إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان، مع أن ألتمان عاد بصفته رئيسًا تنفيذيًا للشركة بعد أيام فقط في نهاية شهر نوفمبر.

واستطاعت مايكروسوفت خلال هذه الاضطرابات الحصول على مقعد مراقب دون حق التصويت في مجلس الإدارة غير الربحي المتحكم في OpenAI.

ويزود هذا الأمر عملاقة البرمجيات باطلاع واسع على الأعمال الداخلية لشركة OpenAI دون قوة التصويت على القرارات الكبيرة.