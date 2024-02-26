لينوفو تكشف عن أول حاسوب محمول شفاف

كشفت شركة لينوفو الصينية عن أول حاسوب محمول يحمل شاشة شفافة من نوع microLED ضمن مشاركتها في مؤتمر MWC 2024 المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتعرض لينوفو الجهاز كنموذج أولي دون تبني أي خطط لإنتاجه وطرحه في الأسواق للمستهلكين، وتطلق لينوفو على مشروع الحاسوب المحمول الشفاف اسم Lenovo Project Crystal، وهو من تصميم قسم ThinkPad في الشركة.

وتهدف الشركة من وراء ذلك التصميم الجديد إلى جعل المنتج متاحًا في الأماكن التي تكون هناك حاجة فيها إلى مشاركة المعلومات دون قلب شاشة الجهاز، مثل عيادات الأطباء أو مكاتب استقبال الفنادق أو غرف الاجتماعات وغيرها؛ إذ يمكن ببساطة عكس المعروض في الشاشة عبر نظام التشغيل، للسماح للأشخاص في الجانب المقابل برؤية المحتوى.

ويمكن باستخدام كاميرا مدمجة أيضًا أن تكون هناك مساحة لتطبيقات الواقع المعزز لتعرّف الأجسام والكائنات وإضافة رسومات ومخططات إليها عبر الشاشة الشفافة.

وحاليًا، تتوفر الشاشات من نوع microLED بأسعار مرتفعة للغاية، وتُستخدم عادةً في المنتجات المرتفعة الثمن مثل نظارة فيجن برو من آبل أو شاشات سامسونج The Wall التي تُباع بأسعار تبدأ من 80 ألف دولار أمريكي، وقد عرضت سامسونج تلفازًا بشاشة من نوع microLED الشفافة قبل شهرين في معرض CES 2024.

ومن الملاحظ أن الشاشة الشفافة في حاسوب لينوفو الثوري نحيفة مع أنها تتكون من عدة طبقات، وتقول لينوفو إنها تبحث إضافة طبقة إضافية تمكن المستخدم من تحويل الشاشة الشفافة إلى أخرى تقليدية معتمة بضغطة زر.

ويبلغ قياس الشاشة 16 إنشًا وهي ذات درجة سطوع عالية يمكن أن تصل إلى 3000 شمعة بحد أقصى، كما أن الحاسوب مزود بلوحة مفاتيح تعمل باللمس دون وجود أزرار تقليدية.

وما زال الجهاز في المراحل المبكرة من التطوير، وهو يعاني بعض المشكلات في التصميم وفقًا لشهادات بعض المستخدمين، كضعف المفصل بين الشاشة ولوحة المفاتيح وقلة المنافذ وغير ذلك.