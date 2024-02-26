لينوفو تعلن حواسيب محمولة جديدة بمعالجات إنتل كور ألترا

أعلنت شركة لينوفو الصينية عددًا من أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة في مؤتمر MWC 2024 ضمن سلسلتي ThinkPad T و ThinkBook، وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع زر Copilot الذي يتيح وصولًا فوريًا إلى مساعد مايكروسوفت الذكي.

وكشفت لينوفو عن أجهزة ThinkPad T14 Gen 5 و ThinkPad T16 Gen 3 و ThinkPad X12 Detachable Gen 2 و ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4، وتعمل تلك الأجهزة بمعالجات إنتل كور ألترا الجديدة.

ويتميز جهاز ThinkPad X12 Detachable Gen 2 بشاشة متينة مدعومة بزجاج غوريلا جلاس، ويعمل بمعالج Intel Core Ultra U، وهو جهاز لوحي مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل أو التركيب لاستخدامه كحاسوب محمول.

ويضم الجهاز ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وتتميز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة تحكم بثلاثة أزرار، كما يحتوي جزء الجهاز اللوحي على كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وأما جهاز ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 فقد أُعيد تصميمه ليتمتع بمظهر جانبي رفيع للغاية، وهو خفيف الوزن، إذ يزن نحو 1.58 كيلوجرام. ويبلغ قياس شاشته 14 إنشًا، ويحتوي على لوحة المفاتيح التي فيها لوحة لمس كبيرة مصنوعة من مادة مايلر الشبيهة بالزجاج، كما يأتي مزودًا بقلم جديد.

وقد صُممت حواسيب لينوفو الجديدة لتكون سهلة الإصلاح، وليتمكن العملاء ذوو الخبرة من تنفيذ إصلاحات فيها بأنفسهم.

وستطرح لينوفو جهاز ThinkPad T14 Gen 5 بسعر يبدأ من 950 دولارًا، وسيتوفر جهاز ThinkPad T16 Gen 3 للبيع بسعر يبدأ من 1220 دولارًا، كما ستتيح الشركة جهازي ThinkPad X12 Detachable Gen 2 و ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 في الأسواق بسعر يبدأ من 1400 و 1200 دولارٍ على الترتيب.