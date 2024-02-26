لينوفو تعاونت مع iFixit لتسهيل إصلاح أجهزة ThinkPad

اشتهرت الحواسيب المحمولة ThinkPad من لينوفو بمتانتها لعقود من الزمن، لدرجة أنها كانت قيد الاستخدام في المدار الأرضي المنخفض، وهو مكان لا يوجد فيه فنيو الخدمة في الموقع.

وبمساعدة iFixit، تعمل لينوفو على الارتقاء بقابلية إصلاح نموذج ThinkPad T14 إلى المستوى التالي.

وأثناء عملية تطوير نموذج ThinkPad T14، فكك فريق حلول iFixit ووثق وقيم التصميم الداخلي للحاسوب المحمول من أجل تقديم التعليقات.

وتعامل فريق التصميم في لينوفو مع هذه التعليقات، إذ استمعوا إلى ما قاله فريق حلول iFixit بخصوص إمكانية إصلاح الحواسيب المحمولة.

ونتيجة لذلك، يتشابه الجهاز الجديد مع النماذج السابقة من الخارج، مع أنه يتميز بتحسين جذري في قابلية الإصلاح من الداخل.

وسهل التعاون العودة إلى فتحات DIMM ذات المقبس الكامل بدلًا من ذاكرة الوصول العشوائي الملحومة، والبطاريات الخالية من الكابلات التي يمكن للمستخدم استبدالها مع عدد أقل من البراغي لإزالتها، وفتحات SSD والمحولات اللاسلكية التي يمكن الوصول إليها.

ووضعت الشركة علامة واضحة على فتحات SSD وذاكرة الوصول العشوائي، وتضيف الآن رموز الاستجابة السريعة QR داخل جسم الحاسوب المحمول بالقرب من كل مكون قابل للإصلاح مع توفيرها لمقاطع فيديو تعليمية بخصوص العملية.

ويوجد أيضًا مؤشرات تشير إلى البراغي المحددة التي يجب إزالتها إذا كنت تريد استبدال لوحة المفاتيح ولوحة التتبع فقط.

وحصل جهاز ThinkPad T14 من الجيل الثالث على درجة قدرها 7 من أصل 10 درجات في تقييم نقاط قابلية الإصلاح مع استبدال لينوفو للوحة المفاتيح.

واعتمادًا على تعليقات iFixit، أجرت لينوفو تغييرات على الأجزاء الداخلية التي رفعت درجة جهاز ThinkPad T14 من الجيل الخامس إلى 9 درجات من أصل 10 درجات.

وأعطى فريق لينوفو الأولوية للإصلاح بدءًا من الأجزاء القابلة للاستبدال بسهولة، إلى التصميم الذي يدعم الإصلاحات الآمنة والمباشرة.

وبالنظر إلى أن لينوفو هي البائع الأكبر لأجهزة الحواسيب في جميع أنحاء العالم، فإن هذا ليس بالأمر الهين.

ومع هذا الحاسوب المحمول الجديد، فإن لينوفو تجلب إمكانية الإصلاح إلى الأجهزة المحمولة المخصصة للأعمال.

وحدد لوكا روسي، المدير التنفيذي لشركة لينوفو، في العام الماضي هدف الشركة المتمثل في إجراء مقدار 84 في المئة من الإصلاحات دون الحاجة إلى إرسال الحاسوب إلى مركز الخدمة بحلول عام 2025.

ويوضح جهاز ThinkPad T14 من الجيل الخامس أن التصميم القابل للإصلاح لا يحتاج إلى مقايضات غير مريحة، إذ يمكن تحقيقه ضمن متطلبات الحاسوب المحمول التجاري الحديث.