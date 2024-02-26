لينوفو تسهل نقل التطبيقات بين أجهزتك عبر Smart Connect

أعلنت لينوفو وموتورولا Smart Connect، وهو حل برمجي لتجربة النظام البيئي المتعدد الأجهزة عبر منتجاتهما، خلال فعاليات MWC 2024.

ومع وصول هواتف أندرويد إلى مرحلة الاستقرار في المزايا التي تقدمها، يفكر مصنعو الأجهزة بصورة متزايدة في تعزيز تجربة الهاتف الذكي من خلال النظام البيئي للأجهزة المتصلة.

وتتمحور الفكرة حول الأشخاص الذي يمتلكون منتجات متعددة ويريدون تجربة التآزر عند التنقل بينها.

وبنت آبل قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب هذا النظام البيئي، لذلك ليس من المستغرب أن يرغب الآخرون أيضًا في تجربة ذلك.

ويهدف حل Smart Connect إلى إلغاء الاضطراب عند الانتقال بين الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب المتوافقة من لينوفو وموتورولا.

ويتيح ذلك للمستخدمين تبديل المهام بسهولة والحفاظ على سير العمل دون انقطاع عبر أجهزتهم الحالية بدلًا من شراء أجهزة تعمل بالنظام التشغيلي نفسه.

ويوفر حل Smart Connect عددًا من المزايا، ويشمل ذلك:

التحكم المتبادل: يمكنك التنقل بين الحاسوب والجهاز اللوحي والهاتف باستخدام لوحة مفاتيح وفأرة واحدة للاستمتاع بالتجربة السلسة. وتشير لينوفو أيضًا إلى أنه يمكنك سحب المحتوى من جهازك اللوحي والهواتف إلى الحاسوب المحمول، وهو ما قد يتجاوز مجرد التحكم المتبادل البسيط. التمرير للبث: يمكنك نقل أنشطة التطبيق عبر الأجهزة من خلال التمرير، إذ يمكنك مشاهدة مقطع فيديو عبر جهاز لوحي والمتابعة من مكان توقفك عبر جهاز الحاسوب. مزامنة الإشعارات: تظل الرسائل والإشعارات متزامنة عبر جميع الأجهزة. مركز المشاركة: يمكنك مشاركة الملفات والوسائط عبر الأجهزة المتوافقة وأنظمة التشغيل. الحافظة الذكية: يمكنك مزامنة الحافظة لتسهيل نسخ النصوص والصور ولصقها من جهاز إلى آخر، كما لو كنت تعمل عبر جهاز واحد. نقطة اتصال فورية: تسهل هذه الميزة التبديل إلى نقطة اتصال من هاتفك إلى جهازك المتصل. كاميرا الويب: تستطيع تحويل هاتفك الذكي إلى كاميرا ويب لإجراء مكالمات الفيديو أو البث المباشر، كما يمكنك أيضًا نقل مكالمات الفيديو من الهاتف إلى التلفاز. تكبير المحتوى: تستطيع تشغيل مقاطع الفيديو أو الألعاب أو سطح المكتب المحمول عبر تلفاز ذكي باستخدام هاتفك الذكي.

وصممت لينوفو وموتورولا حل Smart Connect لأجهزتهما، ويمكن الحصول عليه في بضعة أشهر من خلال متجر مايكروسوفت ومتجر جوجل بلاي.