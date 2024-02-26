كوالكوم تعلن مودم الجيل الخامس Snapdragon X80

أعلنت كوالكوم خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 مودم الجيل الخامس الجديد Snapdragon X80.

ووصفت الشركة هذا المودم بأنه المودم الأول من فئة جيجابت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وذكرت كوالكوم أثناء الكشف عن المودم استخدام الذكاء الاصطناعي وكيف يستفيد Snapdragon X80 من هذه الميزة في زيادة جودة الاستقبال ودقته وتقليل استهلاك الطاقة.

ويتميز مودم Snapdragon X80 بأنه يدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مع الشبكات غير الأرضية.

ويعني هذا أن كوالكوم تتنافس مع الميزة المسماة Emergency SOS للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من آبل التي وصلت لسلسلة آيفون 14 في عام 2022.

ويشير ذلك إلى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الهواتف الذكية المزودة بميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي من المفترض إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وكشفت كوالكوم في العام الماضي عن Snapdragon Satellite خلال معرض CES 2023، وهي وظيفة رسائل طوارئ من القطب إلى القطب دخلت فيها الشركة في شراكة مع إيريديوم.

وألغت كوالكوم الصفقة مع إيريديوم، ولم تصل الميزة أبدًا إلى أي من الهواتف الرائدة التي تعمل بالجيل الثالث من معالجات Snapdragon 8.

ويبدو أن الأمور قد اختلفت مع الجيل الرابع من معالجات Snapdragon 8.

وذكرت كوالكوم أن Snapdragon X80 يساعد في توسيع النطاق باستخدام معيار CPE لتحسين مكالمات الصوت والفيديو عبر نطاقات 5G NR من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وبفضل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يحسن المودم تجربة المستخدم بصورة كبيرة، إذ يوفر هذا التكامل اكتسابًا سريعًا للربط بمقدار 30 في المئة، إلى جانب الحصول على خدمة سريعة وفقًا لمعيار CPE بمقدار 60 في المئة عبر نطاقات mmWave، مع تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 10 في المئة أثناء الوجود عبر نطاق mmWave 5G.

وبالإضافة إلى ذلك، يحسن المودم دقة الموقع بمقدار 30 في المئة، كما يقلل الوقت المستغرق لاختيار الخلية بمقدار 20 في المئة.

ولا يشهد Snapdragon X80 أي ترقية مقارنةً بمودم Snapdragon X75 فيما يتعلق بسرعات الوصلة الهابطة، إذ تظل سرعات الذروة عند مقدار 10 جيجابت في الثانية، مع ارتفاع سرعات الوصلة الصاعدة إلى 3.5 جيجابت في الثانية.

ومن المفترض إطلاق الهواتف الرائدة الأولى التي تحتوي على مودم Snapdragon X80 5G في النصف الثاني من عام 2024 عندما يصدر الجيل الرابع من معالجات Snapdragon 8 رسميًا.