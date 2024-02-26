فيفو تطلق هاتف Vivo V30 Lite في السعودية

أعلنت شركة فيفو إطلاق هاتفها الذكي Vivo V30 Lite في المملكة العربية السعودية، وهو هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بمواصفات مميزة في معظم جوانبه.

وتطرح فيفو هاتفها بمعالج كوالكوم سنابدراجون 4 جين 2 بدلًا من معالج سنابدراجون 695 الذي يحمله الهاتف في السوق الصينية، كما أجرت فيفو بعض التعديلات الأخرى في نسخة الشرق الأوسط من الهاتف مقارنةً بالنسخة الصينية.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع أمولد قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتبلغ درجة السطوع القصوى في الشاشة نحو 1200 شمعة.

ويحتوي هاتف فيفو vivo V30 Lite على كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وعدسة لضبط الألوان في الصورة.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وبلوتوث 5.0 وشبكات واي فاي وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

ويقدم الهاتف بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 80 واطًا باستخدام الشاحن المرفق، وتزعم الشركة أن البطارية يمكنها الاحتفاظ بما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية بعد مرور أربع سنوات، كما أضافت بعض المزايا لحماية البطارية من الشحن الزائد في أثناء الليل ومنع الحرارة الزائدة في أثناء الشحن السريع، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V30 Lite على سماعتي استريو، ويتوفر باللونين الأرجواني والأسود، وتطرحه فيفو بسعر 1200 ريال سعودي للنسخة التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت، وقد يحصل المشتركون الأوائل على بعض الهدايا المجانية مع ضمان إضافي.