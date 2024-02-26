شاومي تعرض روبوتها الرباعي الأرجل CyberDog 2

عرضت شاومي خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 روبوتها المتطور الرباعي الأرجل CyberDog 2.

وعندما أطلقت الشركة روبوتها الرباعي الأرجل CyberDog أول مرة في صيف عام 2021، قوبل بمزيج من الانبهار والقلق.

وأثار تصميمه مجموعة من المقارنات، ووصف بأنه مرعب مقارنةً بتصميم روبوت Spot من بوسطن دايناميكس.

ويبدو أن شاومي قد أخذت التعليقات على محمل الجد، إذ تتمتع النسخة الجديدة بمظهر ودود مقارنةً بسابقتها.

لا يبدو CyberDog 2 سهل الاستخدام مثل Aibo من سوني، على الرغم من جهود Xiaomi الواضحة لجعله جذابًا.

وتستعير النسخة الجديدة مزايا إضافية من الكلاب، ويشمل ذلك الرأس المعاد تصميمه الذي يساهم في الحصول على مظهر ودود.

وأظهر CyberDog 2 أثناء عرضه في MWC 2024 مجموعة من القدرات، بدءًا من حركات الترويض وحتى إمكانية القيام بحركات معقدة مثل الشقلبة.

ويأتي الروبوت المتطور الرباعي الأرجل الجديد بسعر قدره 3000 دولار، وهو ضعف سعر سابقه، وتروج شاومي CyberDog 2 بصفته رفيقًا للمنزل.

وسلطت الشركة الضوء على هذا المفهوم من خلال مقطع فيديو ترويجي يشير إلى أن الروبوت الرباعي الأرجل قد يحل يومًا ما محل الكلب الحقيقي.

وصممت شاومي CyberDog 2 لتقليد حركات ومظهر وتفاعلات الكلب الحقيقي من خلال تزويده بمجموعة من المستشعرات للرؤية واللمس والسمع.

كما يتضمن الروبوت الرباعي الأرجل معالج NX ومعالجين مساعدين مدعومين بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت و 16 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتشير الشركة إلى أن CyberDog 2 أصغر حجمًا وأخف وزنًا من الجيل السابق، إذ يبلغ حجمه نحو 562 ملم × 339 ملم × 481 ملم ويزن نحو 8.9 كغ.

وتؤكد هذه القفزة في التكنولوجيا التزام شاومي بدفع حدود الروبوتات، وإزالة الخط الفاصل بين الابتكار التكنولوجي والعالم الطبيعي.

ويظهر الكشف عن CyberDog 2 التقدم الذي حققته شاومي في مجال الروبوتات، كما يرسم صورة لمستقبل تتقاطع فيه التكنولوجيا مع الحيوانات الأليفة بطرق معقدة.

وتبدو فكرة الرفيق الآلي جذابة للبعض، مع أنها تثير أيضًا محادثات واسعة بخصوص الآثار المترتبة على استبدال الكائنات الحية بالآلات.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا، فإن التوازن بين الابتكار والقيمة الجوهرية للحياة الطبيعية سيظل بلا شك موضوعًا للكثير من الجدل.

ويعد CyberDog 2 انعكاسًا لافتتان مجتمعنا المستمر بإمكانيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ويبشر بمستقبل قد تصبح فيه الروبوتات جزءًا لا يتجزأ من أسرنا.