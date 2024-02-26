شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 14 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة شاومي بدء إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Xiaomi 14 في الأسواق العالمية بعد إطلاقها في الأسواق الصينية.

وتشمل السلسلة هاتفي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Ultra بسعات تخزينية مختلفة، في حين حافظت الشركة على وجود إصدار Pro في الصين فقط، كما أعلنت إطلاق مجموعة منتجات أخرى من الأجهزة القابلة للارتداء ضمن مشاركتها في مؤتمر MWC 2024 المُقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويعمل الهاتفان بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 الرائد المصنوع بتقنية تصنيع قدرها 4 نانومتر من كوالكوم، لتعد بذلك سلسلة Xiaomi 14 منافسة لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S24 التي أُطلقت حديثًا.

ويأتي هاتف Xiaomi 14 بشاشة قياسها 6.36 إنشات من نوع LTPO OLED بدرجة سطوع تصل إلى 3000 شمعة، وثلاث كاميرات خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل لكل واحدة؛ إذ إن الكاميرا الأساسية منها بفتحة عدسة قدرها f/1.6 وتدعم التثبيت البصري بالإضافة إلى كاميرا مكبرة وأخرى واسعة المجال.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4600 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 90 واطًا، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي حتى 50 واطًا بالإضافة إلى الشحن العكسي.

وأما إصدار ألترا Xiaomi 14 Ultra، فيأتي بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أولد LTPO بدقة قدرها 2K ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة وكثافة بكسلات تبلغ 522 بكسل لكل إنش، وأربع كاميرات خلفية، منها واحدة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 قياسه إنش واحد يدعم التثبيت البصري OIS، كما يحتوي على كاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة للصور الشخصية “البورتريه” وكاميرا بيريسكوب للتكبير حتى 5 مرات، وكلها بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتطرح شاومي هاتف Xiaomi 14 في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 1000 يورو للنسخة ذات السعة التخزينية البالغ حجمها 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، في حين تطرح هاتف Xiaomi 14 Ultra بسعر 1500 يورو للنسخة ذات السعة البالغ حجمها 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، علمًا بأن الأسعار والسعات التخزينية ستختلف في الدول الأخرى.