شاومي تطلق ساعتي Watch 2 و Watch S3 عالميًا

أعلنت شركة شاومي الصينية إطلاق ساعتي Xiaomi Watch 2 و Xiaomi Watch S3 في الأسواق العالمية ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر MWC 2024 في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتأتي ساعة Xiaomi Watch S3 بشاشة قياسها 1.43 إنش من نوع أمولد مع حافات وأسورة قابلة للتبديل، ولها إطار مصنوع من سبائك الألمنيوم، وبطارية يمكنها أن تدوم حتى 15 يومًا من الاستخدام عند شحنها كاملةً، كما تدعم الشحن السريع، إذ يمكن استخدامها حتى يومين عند شحنها لمدة 5 دقائق فقط.

وتدعم الساعة قياس نبضات القلب ومعدل الأكسجين في الدم ومراقبة النوم وتتبع النشاط البدني مع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا مختلفًا، وتطرح شاومي ساعة Xiaomi Watch S3 بسعر قدره 150 يورو.

وأما ساعة Xiaomi Watch 2، فهي تأتي بمواصفات متقدمة مقارنةً بساعة S3، وتحمل شاشة قياسها 1.43 إنش من نوع أمولد، وتصميم مصنوع من الألمنيوم، وهي تعمل بمعالج سنابدراجون +W5 جين 1 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 32 جيجابايت ونظام تشغيل Wear OS من جوجل مع دعم عشرات التطبيقات الخارجية التي يمكن تحميلها من متجر جوجل بلاي.

ويمكن للساعة تتبع بعض العلامات الحيوية للجسم ومراقبة الأنشطة البدنية والرياضية على مدار اليوم، كما تدعم الساعة نظام GPS لتحديد المواقع، وبطارية تدوم حتى 65 ساعة من الاستخدام.

وتوفر شاومي ساعة Xiaomi Watch 2 باللونين الأسود والرمادي، وتطرحها بسعر قدره 200 يورو مع أسورة من مواد تصنيع مختلفة.