سامسونج تكشف رسميًا عن خاتمها الذكي جالاكسي رينج

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن خاتمها الذكي الجديد “جالاكسي رينج” Galaxy Ring في مشاركتها في مؤتمر MWC 2024 المُقام حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكانت الشركة قد شوّقت للخاتم مطلع العام الجاري في مؤتمر إعلان هواتف جالاكسي S24 دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وأتاحت سامسونج كثيرًا من التفاصيل بشأن خاتم جالاكسي رينج فيما يتعلق بالتصميم والمزايا التي سيقدمها للعملاء.

ويشبه تصميم الخاتم الخارجي الخواتم التقليدية، ويأتي بعدة ألوان منها الفضي والذهبي والأسود، وهو خفيف الوزن ومتوفر بمقاسات مختلفة لتناسب معظم العملاء، علمًا بأن سعة البطارية ليست ثابتة، بل تختلف باختلاف مقاس الخاتم.

ويضم الخاتم مجموعة من الحساسات لتتبع العديد من المؤشرات الصحية في الجسم، ومنها معدل نبضات القلب ومعدل التنفس ونمط النوم، بالإضافة إلى تتبع الدورة الشهرية وأوقات الخصوبة لدى الإناث بشراكة مع مؤسسة Natural Cycles التي توفر التقنيات نفسها في ساعات سامسونج جالاكسي الذكية.

وتُعرض المعلومات الصحية في تطبيق سامسونج للصحة Samsung Health، كما ستضيف الشركة مؤشر الحيوية Vitality Score في التطبيق استنادًا إلى نموذج طورته جامعة جورجيا يعتمد على أربعة عوامل هي: النوم والنشاط البدني ومعدل ضربات القلب وقت الراحة والتغير في ضربات القلب، كما سيحصل العملاء على نصائح مُخصصة مبنية على بياناتهم الصحية.

وسيتكامل خاتم جالاكسي رينج مع منتجات سامسونج الأخرى، ومنها الساعات والهواتف الذكية، كما سيكون الخاتم متوافقًا في البداية فقط مع هواتف سامسونج جالاكسي على نحو حصري، وتخطط الشركة لتوسيع توافق الخاتم مع بقية الهواتف لاحقًا.

ولم تصرح سامسونج بشأن سعر خاتم جالاكسي رينج أو موعد طرحه في الأسواق.