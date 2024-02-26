جوجل تعلن مزايا أندرويد جديدة للحفاظ على إنتاجيتك

أعلنت جوجل بالتزامن مع فعاليات MWC 2024 تحديثات أندرويد جديدة لمساعدتك في تبسيط يومك وإنجاز المزيد من المهام، سواء عبر هاتفك أو جهازك اللوحي أو ساعتك الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS أو في سيارتك المتوافقة مع أندرويد أوتو.

ويستطيع أندرويد أوتو بمساعدة الذكاء الاصطناعي تلخيص المحادثات الطويلة أو الدردشات الجماعية المزدحمة تلقائيًا أثناء القيادة.

ويقترح أندرويد أوتو أيضًا الردود والإجراءات ذات الصلة من أجل السماح لك بإرسال رسالة أو مشاركة الوقت المتوقع للوصول أو بدء المكالمة بنقرة واحدة.

وباستخدام التسميات التوضيحية للصور في Lookout عبر أندرويد، أصبح بإمكانك الاستماع إلى أوصاف الذكاء الاصطناعي المولدة تلقائيًا للصور الموجودة في جهاز أو عبر الإنترنت أو المضمنة في الرسائل.

وصممت جوجل هذه الميزة خصوصًا لمجتمعات ذوي الهمم، وتطرح الآن عالميًا باللغة الإنجليزية.

وأصبح بإمكانك الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini مباشرةً في رسائل جوجل عبر هاتف أندرويد بدءًا من الإصدار التجريبي باللغة الإنجليزية هذا الأسبوع.

وتستطيع الدردشة مع Gemini لصياغة الرسائل أو طرح الأفكار أو التخطيط للأحداث أو إجراء محادثة ممتعة دون مغادرة تطبيق الرسائل.

ويمكنك ترك هاتفك في جيبك وإلقاء نظرة سريعة على معصمك للتأكد من ركوب الحافلة أو القطار أو العبارة من خلال اتجاهات النقل العام عبر خرائط جوجل لنظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء Wear OS.

كما يمكنك أيضًا البحث عن أوقات المغادرة مباشرة من ساعتك الذكية، ومن ثم الحصول على اتجاهات التنقل الموجهة بالبوصلة إلى وجهتك.

وفي حال كنت تفضل استخدام هاتفك، فإن بإمكانك عرض الاتجاهات عبر ساعتك والتنقل حر اليدين.

ويمكنك الوصول إلى بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر الأحداث وعضويات صالة الألعاب الرياضية وبطاقات الولاء والمزيد من معصمك مع توفير Google Wallet الآن للبطاقات عبر ساعات Wear OS.

وتستطيع مشاهدة صورة كاملة لصحتك مباشرةً في تطبيق فيتبيت المعاد تصميمه من خلال Health Connect مع بيانات من الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات المفضلة لديك.

ويمكنك من خلال تطبيق فيتبيت المعاد تصميمه عبر هاتف أندرويد الاطلاع على بيانات، مثل التمارين والخطوات والسعرات الحرارية المحروقة والطوابق التي صعدتها والمسافة المقطوعة، من التطبيقات المتوافقة مع Health Connect.

وتتيح لك جوجل الآن إضافة تعليقات توضيحية مكتوبة بخط اليد إلى المستندات من هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد باستخدام إصبعك أو القلم ضمن مستندات جوجل لتسهيل مراجعة المستندات وتقديم الملاحظات.

ويساعدك الدعم المحسّن لقارئ الشاشة لميزة Lens in Maps في استكشاف الأماكن القريبة وتحديد الأماكن، مثل أجهزة الصراف الآلي والمطاعم ومحطات النقل.

ويمكنك الآن توجيه كاميرا هاتفك نحو المناطق المحيطة بك لتقرأ ميزة TalkBack معلومات المكان بصوت عالٍ، مثل ساعات العمل أو التقييم أو الاتجاهات بخصوص كيفية الوصول إلى هناك.