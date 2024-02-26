تروكولر يطلق ميزة تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص

أعلن تطبيق كشف هوية المتصلين تروكولر Truecaller إطلاق ميزتي تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص مكتوبة للمشتركين في التطبيق داخل الهند.

وستكون المزايا الجديدة متاحة للمشتركين في خطة “تروكولر بريميوم” المأجورة في نظامي أندرويد و iOS مع دعم للغتين الإنجليزية والهندية.

وكانت الشركة المطورة للتطبيق قد قدمت ميزة تسجيل المكالمات للمشتركين في الولايات المتحدة منتصف العام الماضي، مع اختلاف واضح، وهو وجود صوت صفير عند بداية التسجيل، ولا يوجد ذلك الصوت في التطبيق داخل الهند، وذلك لاختلاف القوانين المنظمة في كلتا الدولتين.

وفي نظام أندرويد، سوف يتمكن المستخدمون من تسجيل المكالمات من واجهة المتصل في التطبيق مباشرةً، أو عبر زر عائم عند استخدام تطبيق آخر للمكالمات.

وأما في نظام iOS في هواتف آيفون، ستكون عملية تسجيل المكالمات معقدة بعض الشيء؛ بسبب القيود التي تفرضها آبل، إذ سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى تطبيق تروكولر بعد بدء المكالمة والنقر على خيار “تسجيل مكالمة” في علامة تبويب البحث، ليعمل التطبيق على فتح خط تسجيل آخر، وبعد ذلك يجب دمج المكالمتين يدويًا لبدء التسجيل.

وعند انتهاء المكالمة، يعمل التطبيق على معالجة الصوت، ويرسل إشعارًا عندما تكون النسخة النصية من التسجيل جاهزة، وفي نظام iOS، تُخزن التسجيلات في هواتف آيفون مع خيار لتخزينها في حساب آي كلاود.

ويمتلك تطبيق تروكولر قاعدة شعبية تُقدر بما يزيد على 370 مليون مستخدم، منهم 70% داخل دولة الهند وحدها.

ومن المقرر أن تتوفر المزايا الجديدة في المزيد من الدول خلال الأشهر المقبلة.