بعض هواتف آيفون 15 تواجه مشكلات في اتصال البلوتوث

تصاعدت شكاوى من بعض مستخدمي هواتف آيفون 15 بشأن مشكلات تقنية في اتصال البلوتوث، إذ واجهوا صعوبات في اتصال الهاتف بالأجهزة التي تدعم الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث مثل السماعات أو أنظمة السيارات.

ووفقًا للشكاوى الواردة في منتدى آبل الرسمي للدعم الفني وغيره من المنتديات التقنية المتخصصة، فإن تلك المشكلات موجودة منذ إصدار تلك الهواتف نهاية العام الماضي، وهي موجودة أيضًا في إصدارات آيفون 15 الأساسية بالإضافة إلى إصدارات برو على حد سواء.

وأكد بعض المستخدمين أن تلك المشكلة ظهرت بشكل أساسي مع الأجهزة القديمة نسبيًا، لكن رُصدت أيضًا مع إصدارات حديثة من سماعات AirPods.

وأفاد المستخدمون المتأثرون بالمشكلة بانقطاع اتصال البلوتوث بين هواتف آيفون 15 الخاصة بهم والأجهزة الأخرى على نحو متكرر ومزعج، وكذلك انقطاع تشغيل الصوتيات أو المكالمات عند استقبالها عبر سماعات الرأس أو الأذن اللاسلكية.

ولم تُجدِ نفعًا الحلول التقليدية مثل إيقاف الأجهزة وإعادة تشغيلها، أو إعادة ضبط إعدادات الشبكة أو إجراء ضبط المصنع للأجهزة، كما لم تفلح التحديثات المتلاحقة خلال الأشهر الأخيرة في حل المشكلة.

وأشار بعض المستخدمين إلى أنهم تمكنوا من استبدال أجهزتهم والحصول على هواتف آيفون جديدة في المقابل بعد تجربة كافة الحلول الممكنة.

وعانت بعض إصدارات آيفون 15 مشكلات سابقة؛ مثل ارتفاع درجة حرارتها في أثناء الاستخدام، ومشكلات أخرى في الشحن اللاسلكي في بعض سيارات بي إم دبليو سببت عطلًا في خاصية الاتصال القريب المدى NFC، لكن آبل تمكنت من معالجة تلك المشكلات عبر تحديثات لنظام التشغيل.