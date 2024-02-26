أوبو تعرض نظارة الواقع الممتد Air Glass 3

كشفت أوبو خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 عن النموذج الأولي الجديد لنظارة الواقع الممتد Air Glass 3 XR.

وتسعى الشركة من خلال النظارة الذكية إلى أن يصبح الخط الفاصل بين ما هو رقمي وما هو مادي غير واضح، وتؤدي النظارة دورًا أكبر من مجرد تصحيح الرؤية، إذ إنها تعمل على تحسينها.

وصممت أوبو هذه النظارة بحيث لا يزيد وزنها على 50 جرامًا، وتعد بتجربة مستخدم لا مثيل لها، وتجمع بين بساطة ارتداء النظارات اليومية وتعقيد الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنيات الواقع الممتد.

ولا تعد Air Glass 3 XR مجرد قطعة تكنولوجيا قابلة للارتداء، بل إنها لمحة عن المستقبل.

وتصل النظارة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي AndesGPT من أوبو عبر الهاتف الذكي، مما يوفر تجربة ذكاء اصطناعي سلسة دون الحاجة إلى التفاعل الجسدي.

وتتميز نظارة أوبو بدليل موجي من الراتنج مطور ذاتيًا مع معامل انكسار قدره 1.70. وتبلغ ذروة سطوع العين أكثر من 1000 شمعة في المتر المربع.

ويعد الدليل الموجي الراتنجي العالي الانكسار بمنزلة قطعة تقنية متطورة تضمن بقاء الجهاز خفيفًا ومريحًا.

وتدعي أوبو أن هذه المزايا تضمن تجربة قريبة من تجربة النظارات العادية مع توفير العرض الأفضل من نوعه بالألوان الكاملة.

وتحتوي النظارة مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي مدعومًا من AndesGPT ويدعم أيضًا التفاعل باللمس للتحكم في الموسيقا والمكالمات الصوتية وعرض المعلومات وتصفح الصور.

وتتميز النظارة بأربعة ميكروفونات مصممة لتحسين عزل الضوضاء، وتعد أوبو بإخراج صوتي عالي الجودة، سواء كانوا يتلقون مكالمة أو يستمعون إلى أغانيهم المفضلة.

ويؤكد هذا التصميم المدروس طموح أوبو لدفع حدود ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا القابلة للارتداء، بالإضافة إلى تحسين كيفية تفاعلنا مع أجهزتنا يوميًا.

وتعد نظارة Air Glass 3 XR من أوبو بمنزلة خطوة نحو مستقبل يتشابك فيه واقعنا الرقمي والمادي بسلاسة كبيرة.