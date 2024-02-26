تُعدّ هواوي من أبرز الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة المحمولة الذكية، وتُنتج مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة والسماعات اللاسلكية، والساعات الذكية، وغيرها.

سنتحدث في هذا المقال عن الحواسيب المحمولة، وسنذكر مواصفات بعضٍ من أفضل الحواسيب المحمولة من شركة هواوي التي توفر مجموعة متنوعة من هذه الأجهزة تتمتع بمواصفات مختلفة وأسعار متفاوتة تناسب المستخدمين من مُختلف الفئات.

إليك 5 من أفضل الحواسيب المحمولة من هواوي:

1- حاسوب HUAWEI MateBook D16 2024:

يُعدّ HUAWEI MateBook D16 2024 من أحدث الحواسيب المحمولة التي أطلقتها شركة هواوي، وهو واحد من أفضل الحواسيب التي أُطلقت هذا العام.

يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبسطوع يصل أقصاه إلى 300 شمعة في المتر المربع.

ويعمل HUAWEI MateBook D16 2024 بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13900H) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Core i5-12450H)، أو بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i5-13420H)، أو بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i5-12450H) مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Intel UHD Graphics).

يعمل هذا الحاسوب بنظام التشغيل ويندوز 11 ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من سعة قرص التخزين SSD، هما: 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب (HUAWEI MateBook D16 (2024 بسعر يبدأ من 2499 درهمًا إماراتيًا.

2- حاسوب (Huawei MateBook X Pro (2023:

يمتاز حاسوب Huawei MateBook X Pro (2023) بالتصميم الأنيق وجودة التصنيع، كما يمتاز بأنه خفيف الوزن ونحيف؛ إذ يبلغ وزنه 1.38 كيلوجرام، ويبلغ سُمكه 15.5 ملم.

يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 14.2 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 2080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 500 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وتُظهر هذه الشاشة الألوان واضحة وعالية الدقة؛ مما يوفر تجربة مشاهدة مثالية سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو تتصفح الويب.

وفيما يتعلق بالأداء، يمتاز هذا الحاسوب بالأداء القوي وسرعة المعالجة، وذلك بفضل معالج (Intel Core i7-1360P) من الجيل الثالث عشر، ووحدة معالجة الرسومات التي تأتي من نوع (Intel Iris X Graphics)، ويأتي هذا الحاسوب مع سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي؛ مما يعني أنه يمكنك القيام بالمهام المتعددة وفتح عدة تبويبات دون مواجهة أي مشكلات متعلقة بالتأخير، كما يأتي مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يتمتع حاسوب هواوي بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ ثماني ساعات ونصف، ويُباع بسعر قدره 6999 درهمًا إماراتيًا.

3- حاسوب (Huawei MateBook 14 (2023:

يضم حاسوب Huawei MateBook 14 شاشة تعمل باللمس تأتي بمقاس قدره 14 بوصة وهو مقاس قريب جدًا من مقاس شاشة طراز MateBook X Pro (2023)، لكنه يُباع بسعر أقل بكثير من سعر طراز Pro؛ إذ يُباع بسعر قدره 3999 درهمًا إماراتيًا.

تمتاز شاشة هذا الحاسوب بدقة قدرها 2160 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يصل أقصاه إلى 300 شمعة في المتر المربع. ويعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i7-1360P، ويحتوي على وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Intel Iris X Graphics ويمكن استخدامه لتحرير الصور باستخدام برامج خفيفة واللعب بالألعاب غير الثقيلة.

يأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يُعدّ MateBook 14 خيارًا مناسبًا لأي شخص يبحث عن حاسوب محمول للأعمال المكتبية كتحرير المستندات وكتابة المقالات، وتصفح الويب وغيرها من المهام المتوسطة، وإذا كنت تبحث عن حاسوب محمول من هواوي يضم شاشة أكبر قليلًا فاختر طراز Huawei MateBook 16s الذي يضم شاشة بمقاس قدره 16 بوصة، والذي سنوضح مواصفاته فيما يلي:

4- حاسوب Huawei MateBook 16s (2023):

يضم حاسوب Huawei MateBook 16s (2023) شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2520 × 1680 بكسلًا، وبسطوع يصل أقصاه إلى 400 شمعة في المتر المربع.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i9-13900H، ويحتوي على وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Intel Iris X Graphics، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Huawei MateBook 16s (2023) بسعر قدره 5999 درهمًا إماراتيًا.

5- حاسوب HUAWEI MateBook E:

يندرج حاسوب HUAWEI MateBook E ضمن فئة 2 في واحد؛ مما يعني أنه يمكنك استخدامه كحاسوب محمول وجهاز لوحي، فهو يضم شاشة تعمل باللمس يمكن فصلها عن لوحة المفاتيح واستخدامها كجهاز لوحي. وتأتي شاشة هذا الحاسوب من نوع (OLED) وبقياس قدره 12.6 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i7-1260U)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris X Graphics)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

يُباع حاسوب HUAWEI MateBook E بسعر قدره 4799 درهمًا إماراتيًا.