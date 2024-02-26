يمكن أن يساعدك استخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية في تتبع الأهداف المتعلقة باللياقة البدنية وتحقيقها، سواء كنت مبتدئًا في مجال ممارسة الرياضة أو من هواة الرياضة وتمارسها باستمرار. وستجد النساء اللواتي يتطلعن إلى تتبع أهدافهن المتعلقة باللياقة البدنية، بالإضافة إلى تتبع الدورة الشهرية والإباضة، مجموعة متنوعة من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة لهن، التي تتضمن مزايا لتتبع الدورة الشهرية والإباضة، وتأتي بأحجام ملائمة للمعصم الصغير الحجم، ويتوفر منها ألوان مرغوبة لدى النساء.

تجمع أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة للنساء بين العديد من هذه العناصر ومزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية مثل تتبع معدل ضربات القلب، ويتوفر العديد من هذه الأجهزة من علامات تجارية مختلفة، أبرزها: Fitbit و Garmin.

وفيما يلي سنذكر 5 من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة للنساء:

1- جهاز Fitbit Charge 6:

يمتاز جهاز Fitbit Charge 6 بتصميمه الأنيق الملائم للنساء، وهو متوسط الحجم ومريح، ويتضمن هذا الجهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومجموعة واسعة من مزايا تتبع التمارين الرياضية، وتتبع الخطوات ومراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم. كما يتمتع بتصنيف 5ATM لمقاومة المياه، لذا يمكن للسيدات ارتداء هذا الجهاز في أثناء السباحة.

يتمتع هذا الجهاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطاريته بالعمل لمدة تصل إلى تسعة أيام دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة.

وفيما يتعلق بتتبع الدورة الشهرية، يمكن للسيدات استخدام تطبيق Fitbit لتتبع الدورة الشهرية والأعراض المصاحبة لها، لكن لا يمكن لجهاز Charge 6 التنبؤ بوقت الدورة الشهرية بناءً على التغيرات الجسدية مثل بعض الأجهزة الأخرى في هذه القائمة.

يُباع جهاز Fitbit Charge 6 بسعر قدره 160 دولارًا.

2- ساعة سامسونج Galaxy Watch6:

Galaxy Watch6 ليست فقط ساعة ذكية، بل هي واحدة من أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية، فهي تدعم مجموعة كبيرة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية؛ إذ تتضمن 90 وضعًا رياضيًا لتتبع التمارين المختلفة، كما تتضمن مزايا لتتبع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتدعم معيار 5ATM لمقاومة الماء، وهي أيضًا مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنها مناسبة للسباحة.

ومن المزايا التي تجعل هذه الساعة مناسبة للنساء بنحو خاص، مزية تتبع الدورة الشهرية التي تستخدم مستشعرات درجة الحرارة للتتبع الدقيق لمراحل الدورة الشهرية، وتظهر جميع البيانات المتعلقة بالدورة في تطبيق Samsung Health الذي يقدم أيضًا توصيات بأنواع التمارين ونصائح حول الرعاية الذاتية بناءً على المرحلة التي تمر بها السيدة خلال الدورة الشهرية.

تُباع ساعة سامسونج بسعر قدره 250 دولارًا.

3- جهاز Xiaomi Mi Smart Band 8:

Xiaomi Mi Smart Band 8 هو جهاز لتتبع اللياقة البدنية يُباع بسعر منخفض مقارنةً بالخيارات الأخرى في القائمة، ويأتي بتصميم رفيع ويمتاز بأنه خفيف الوزن ويمكن للنساء ارتداء هذا الجهاز طوال اليوم دون الشعور بالانزعاج.

يحتوي هذا الجهاز على مزايا تتبع اللياقة البدنية الأساسية، ويتضمن أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ويحتوي على مزايا إضافية مصممة خصوصًا للعدائين.

يحتوي هذا الجهاز أيضًا على مستشعر SpO2 لمراقبة نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مزايا تتبع النوم، كما يوفر مزايا خاصة بتتبع الدورة الشهرية. ويمكن للنساء ارتداء هذا الجهاز في أثناء السباحة؛ لأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار 5ATM.

يمتاز Xiaomi Mi Smart Band 8 بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى أسبوعين في حال إيقاف تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always On). ويتوافق هذا الجهاز مع جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو نظام iOS.

يُباع جهاز Xiaomi Mi Smart Band 8 بسعر قدره 45 دولارًا.

4- ساعة Garmin Lily 2:

صممت Garmin ساعة Lily 2 خصوصًا للنساء، واختارت لها تصميمًا أنيقًا يناسبهن. وبالإضافة إلى جمال التصميم، تحتوي هذه الساعة على العديد من مزايا تتبع اللياقة البدنية، والمؤشرات الصحية، كما تدعم مقاومة المياه وفقًا لمعيار 5ATM، وتدعم أوضاعًا رياضية متنوعة.

تأتي هذه الساعة مع تحسينات في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج الذي أصبح أكثر دقة فيما يتعلق بتحديد المسار والمسافة في أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية. وتتضمن مجموعة من مزايا الأمان، مثل: مكالمات الطوارئ (SOS)، واكتشاف السقوط والتصادم.

من ناحية أخرى، يمكن للنساء استخدام ساعة Garmin Lily 2 لتتبع الدورة الشهرية مع وجود خيارات لتسجيل الحالة المزاجية والأعراض. وتشمل المزايا البارزة الأخرى لهذه الساعة إمكانية إرسال الرسائل النصية مباشرة من الساعة، وعمر البطارية الذي يصل إلى خمسة أيام.

تُباع ساعة Garmin Lily 2 بسعر قدره 250 دولارًا.

5- خاتم Oura Ring 3 الذكي:

تُعدّ الخواتم الذكية مثل: Oura Ring 3 من أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتمتاز بحجمها الصغير، وتُعدّ مناسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في ارتداء جهاز لتتبع اللياقة البدنية على معصمهم.

يحتوي خاتم Oura Ring 3 الذكي على مزايا متعددة لتتبع اللياقة البدنية؛ إذ يمكنه تسجيل عدد الخطوات وتتبع التمارين الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى تتبع النوم ومستوى التوتر بدقة عالية، كما يمكنه تتبع الرياضات المائية؛ لأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار 10ATM.

يمتاز هذا الخاتم بحجمه الصغير وتصميمه الكلاسيكي ويتوفر بعدّة ألوان، وبالإضافة إلى جمال التصميم، يحتوي هذا الخاتم على مستشعرات لقياس درجة حرارة الجسم يمكن استخدامها لتتبع الدورة الشهرية والتنبؤ بأوقات الإباضة.

يُباع خاتم Oura Ring Gen3 بسعر يبدأ من 299 دولارًا.