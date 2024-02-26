آبل تعتزم إعادة تصميم نظام iOS 18 في هواتف آيفون

تخطط شركة آبل لإعادة تصميم نظام تشغيل هواتف آيفون القادم iOS 18، وفقًا لما ذكره تقرير جديد لوكالة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية.

وأضاف التقرير أن الشركة الأمريكية أيضًا ستعيد تصميم نظام macOS في أجهزة ماك في غضون عام أو عامين.

ويتفق التقرير مع ما ذكرته شائعات سابقة أفادت بأن آبل سوف تستلهم بعض عناصر التصميم من نظام الحوسبة المكانية الجديد visionOS في نظارة الواقع المختلط فيجن برو.

وتسعى الشركة إلى إضافة تغييرات ومزايا كبرى إلى نظام iOS 18 بعد عدة إصدارات من النظام خلال السنوات الأخيرة لم يشهد فيها سوى تغييرات محدودة.

وحافظت آبل على تصميم نظام iOS منذ سنوات طويلة، وأجرت تعديلات محدودة في تصميم واجهة المستخدم، وأدخلت بعض الإضافات مثل التطبيقات المصغرة “الويدجت” في الشاشة الرئيسية وشاشة القفل ومنح المستخدمين القدرة على تخصيص بعض العناصر، وتقديم تصميم الجزيرة التفاعلية “Dynamic Island” في بعض الإصدارات الحديثة من هواتف آيفون.

وأما بالنسبة لنظام التشغيل macOS، فقد بدأت آبل العمل مبكرًا على تغييرات التصميم للنظام التي يمكن أن تظهر أول مرة في عام 2025 أو 2026، وقد أعادت آبل تصميم النظام آخر مرة مع إصدار macOS Big Sur في عام 2020.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها لمختلف أجهزتها منتصف العام الجاري ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين، وسط توقعات أيضًا بإدماج واسع لمزايا الذكاء الاصطناعي في تلك الأنظمة.