هونر تكشف عن MagicBook Pro 16

كشفت هونر عن حاسوبها المحمول الجديد MagicBook Pro 16، مع ميزة الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بنقل التطبيقات بين الأجهزة.

ويحتوي MagicBook Pro 16 معالج Core Ultra 7 155H، ووحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 4060، ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت.

ويأتي الحاسوب المحمول مزودًا بلوحة مفاتيح كاملة الحجم مع لوحة أرقام على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى لوحة تتبع زجاجية ضخمة، ويحيط بلوحة المفاتيح شبكتان لمكبرات الصوت.

ويحتوي الجهاز 6 مكبرات صوت، وتقول هونر إنها تدعم الصوت المكاني، كما يوجد ميكروفونان.

ويستطيع المستخدمون المصادقة باستخدام Windows Hello بفضل قارئ بصمات الأصابع الموجود داخل زر الطاقة والكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء الموجودة في الإطار العلوي للشاشة.

وتقدم هونر شاشة بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 3072×1920 بكسلًا، مع سطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث قدره 165 هرتزًا، وتغطية قدرها 100 في المئة لنطاقات DCI-P3 وsRGB، بالإضافة إلى دعم ميزة HDR.

ويأتي الجهاز مزودًا بمحركات الحوسبة العصبية من الجيل الثالث من إنتل لمزايا الذكاء الاصطناعي، مثل طمس الخلفية، وتتبع العين، والتعبئة التوليدية، وما إلى ذلك.

وتضيف إنتل لجميع معالجاتها الجديدة وحدة معالجة عصبية للمهام المسرعة بالذكاء الاصطناعي لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

وتحتوي وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4060 المنفصلة ذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت.

ولم تكشف هونر عن إجمالي قوة الرسومات، وهي القيمة التي تؤثر بصورة كبيرة في أداء وحدة معالجة الرسومات وتتراوح بين 35 واطًا و 115 واطًا على بطاقة NVIDIA GeForce RTX 4060.

وتتفوق وحدة معالجة الرسومات هذه على وحدة معالجة الرسومات Xe المدمجة من إنتل في الألعاب وإنشاء المحتوى.

ويأتي جهاز MagicBook Pro 16 مع بطارية بقوة قدرها 75 واطًا، وتقول هونر إن البطارية حققت 10 ساعات في اختبار بطارية PCMark 10.

ويتميز جهاز MagicBook Pro 16 بالعديد من المنافذ، ويشمل ذلك منفذًا صوتيًا ومنفذ HDMI ومنفذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، في حين يفتقر الجهاز إلى فتحة بطاقة SD من أي نوع.

وتتوقع هونر أن يكون MagicBook Pro 16 متاحًا عالميًا في الربع الثاني من عام 2024.