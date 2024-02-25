هونر تطلق هاتفها المعزز بالذكاء الاصطناعي Magic 6 Pro

أطلقت هونر هاتفها الذكي الجديد Magic 6 Pro عالميًا، وعرضت وظيفة الذكاء الاصطناعي التجريبية لتتبع العين، مما يتيح للمستخدمين فتح السيارات وتحريكها من بعد بمجرد النظر إلى شاشة الهواتف.

وكانت الشركة التي باعتها هواوي في شهر نوفمبر 2020، والتي تنتمي الآن إلى شركة Zhixin New Information Technology المملوكة للدولة، قد أصدرت هاتفها الجديد حصريًا في الصين.

وتطلق شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات ومزايا جديدة قبل انعقاد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC في برشلونة الذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين، على أمل تعزيز آفاق الأعمال بالذكاء الاصطناعي.

ويأمل صانعو الهواتف الذكية تعزيز سوق الهواتف الذكية الراكد بالذكاء الاصطناعي، مع أن العديد من الخبراء يقولون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يثير مخاوف قانونية أو أخلاقية.

وتعمل هونر أيضًا على إدماج النموذج اللغوي الكبير LlaMA 2 في هاتفها، وتتنافس الشركة مع أمثال آبل وأوبو على حصة من سوق الهواتف الذكية في الصين.

واستحوذت آبل في عام 2023 على حصة سوقية قدرها 17.3 في المئة في الصين، في حين حصلت هونر على 17.1 في المئة، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق IDC.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جورج تشاو، في بيان: “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالقوة التحويلية للتآزر التعاوني، وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي”.

وزودت هونر هاتف Magic 6 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وشاشة بقياس قدره 6.8 بوصات بدقة قدرها 2880×1280 بكسل وبمعدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم MagicOS 8، ويشمل مساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت، وما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتحتوي الجهة الخلفية من الهاتف كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية عريضة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة قدرها 180 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وجلب Magic 6 Pro الجيل التالي مما تسميه الشركة نظام Falcon Camera، إلى جانب قدرات استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف الحركة والتقاط إطارات متعددة حتى قبل الضغط على الغالق لتتيح لك التقاط الصورة المثالية.

ووفرت هونر بطارية كبيرة بسعة قدرها 5600 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 66 واط.

وعرضت هونر مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في Magic 6 Pro، ويشمل ذلك الميزة التي تمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى الموارد الأساسية وتلغي الحاجة إلى التنقل عبر تطبيقات متعددة لتحقيق القدر الأقصى من الإنتاجية والكفاءة Magic Capsule.

في حين تتعرف ميزة Magic Portal العناوين في رسالة نصية وتعرض جلب هذه المعلومات إلى خرائط جوجل، ويمكنك الضغط لمدة طويلة على الرسالة وسحبها إلى التطبيق، مع تحديد الذكاء الاصطناعي للإجراء المناسب.

وتستطيع Magic Portal إحضار التفاصيل مباشرة إلى البحث عبر الإنترنت، كما أنها قادرة على تعرف العناصر التي تظهر عبر الشاشة ومساعدة المستخدمين في العثور على تلك العناصر من خلال بوابات التسوق عبر الإنترنت.

ويتاح Magic 6 Pro في أوروبا ومناطق عالمية أخرى في الأسابيع المقبلة، ويبدأ السعر من 1300 يورو.