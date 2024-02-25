مقارنة بين حاسوبي Galaxy Book4 Pro و MacBook Air M2

أطلقت شركة سامسونج مجموعتها الجديدة من حواسيب Galaxy Book4 التي تأتي بمواصفات قوية ومزايا متعددة تجعلها من الحواسيب المنافسة لحواسيب آبل MacBook، ويُعد حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Pro الجديد هو المنافس لحاسوب MacBook Air M2.

يمتاز كلا الحاسوبين بالرقة والوزن الخفيف والتصميم الأنيق، ويتمتع كلاهما بالأداء القوي. فإذا كنت تفكر في شراء حاسوب جديد، وتفكر بحاسوبي Galaxy Book4 Pro و MacBook Air M2 يمكن للمقارنة التالية مساعدتك في تحديد الحاسوب المناسب لك:

يعمل حاسوب Galaxy Book4 Pro بمعالجات Intel Core Ultra الجديدة:

توقفت آبل عن استخدام معالجات Intel في حواسيبها المحمولة قبل بضع سنوات، وتعمل أحدث حواسيب MacBook Air بمعالجات M1 أو M2 من آبل.

أما شركة سامسونج فما تزال تعتمد على معالجات Intel، ويعمل حاسوبها الجديد بأحدث معالج من معالجات Intel Core Ultra من الجيل الرابع عشر من سلسلة H-Series، وهذه المعالجات تمتاز بدعمها مزايا الذكاء الاصطناعي.

تُعدّ هذه المعالجات سواء معالجات آبل M1 و M2 أو معالجات إنتل كور ألترا من أقوى وأحدث المعالجات التي تعمل بها الحواسيب المحمولة الحديثة، وتوفر أداءً قويًا وسرعة عالية في معالجة المهام؛ مما يجعل كلا الحاسوبين من الحواسيب المناسبة للمهام الكثيفة كتحرير الفيديو وغيرها.

يضم Galaxy Book4 Pro شاشة AMOLED تعمل باللمس:

يضم حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Pro شاشة AMOLED تعمل باللمس وهي مزية لا توفرها آبل في أي طراز من حواسيبها المحمولة، وتتمتع شاشة حاسوب سامسونج بالدقة العالية التي تبلغ 2880 × 1800 بكسل.

أما حاسوب آبل MacBook Air M2 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة فيضم شاشة Liquid Retina تدعم تقنية IPS، وتمتاز بدقة قدرها 2560 × 1661 بكسلًا، وهي أقل من دقة شاشة حاسوب سامسونج.

يحتوي حاسوب MacBook Air على عدد قليل من المنافذ:

لا يحتوي حاسوب آبل MacBook Air M2 على مجموعة واسعة من المنافذ لتوصيل الملحقات الخارجية، فهو يحتوي على منفذ للشحن MagSafe، ومنفذين من نوع USB-C ومقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى محول إذا كنت ترغب في توصيل أجهزة خارجية عبر كابل من نوع USB-A أو الاتصال بشاشة خارجية عبر HDMI.

أما حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Pro فيحتوي على منفذين من نوع USB-C، ومنفذ من نوع HDMI 2.1، ومنفذ من نوع USB-A وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD ومقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم؛ وهذا يعني أنه يمكنك توصيل جميع الأجهزة الطرفية التي تريدها دون الحاجة إلى استخدام محولات.

يُباع حاسوب MacBook Air M2 بسعر أقل من سعر حاسوب Galaxy Book4 Pro:

لا تشتهر آبل بإطلاق حواسيب محمولة منخفضة السعر، لذلك قد يكون من المفاجئ سماع أن حاسوب MacBook Air الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة ويعمل بمعالج M2 أرخص بقليل من حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Pro.

إذ يبلغ سعره 1549 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يأتي بسعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويحتوي على قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ويبلغ سعر حاسوب Galaxy Book4 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة 1599 جنيهًا إسترلينيًا، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

تتوفر أيضًا طرزًا كبيرة الحجم من كلا الحاسوبين؛ إذ يبلغ سعر حاسوب MacBook Air M2 الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة 1399 جنيهًا إسترلينيًا ويضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، أما حاسوب Galaxy Book4 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة فيُباع بسعر قدره 1699 جنيهًا إسترلينيًا، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.