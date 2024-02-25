مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج

يجسد هاتف (Galaxy S24 Ultra) الجديد من سامسونج ماهية التميّز الفائق، إذ يتفوق على أي هاتف أندرويد منافس له بفضل مواصفاته القوية ومزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يوفرها المساعد الذكي (Galaxy AI)، كما أنه يتفوق على إصدار العام الماضي في العديد من النواحي، فهو يتمتع بتصميم جديد أكثر متانة، وأداء أسرع، وكاميرات أفضل، ولكن هذا يأتي مقابل سعر أعلى قليلًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ يُعد (Galaxy S24 Ultra) الهاتف الأكثر تميزًا في سلسلة (جالاكسي إس24) الرائدة، إذ شهد الكثير من التغييرات على مستوى التصميم والمتانة والشاشة، كما أنه أول هاتف من سامسونج يعمل بالجيل الجديد من تقنية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (Wi-Fi 7).

ولتعرف المواصفات الكاملة لهذا الهاتف والمزايا والسعر، إليك مراجعة شاملة له:

1- التصميم:

طورت سامسونج تصميم هاتف (S24 Ultra) هذا العام مقارنة بإصدار العام الماضي، إذ استخدمت مادة التيتانيوم في تصنيع الإطار بدلًا من الألمنيوم الذي استخدمته في طرز العام السابق.

كما تخلصت من الحافات المنحنية، واستبدلت الشاشة بشاشة مسطحة، وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن التي تقدم فيها سامسونج هواتف جديدة في هذه السلسلة الرائدة دون أي شاشات منحنية، ولكن هذا التطور سهل استخدام قلم S Pen، خاصة حول الحافات.

كما قدمت خيارات ألوان جديدة للهاتف، إذ يتوفر هاتف (Galaxy S24 Ultra) بأربعة ألوان أساسية؛ هي: الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج؛ هي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر.

2- الشاشة:

يأتي هاتف (Galaxy S24 Ultra) بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة، وتدعم معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا.

كما تمتاز الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وهذا أكثر بكثير من درجة سطوع شاشة هاتف (iPhone 15 Pro Max) التي تبلغ ذروتها 2000 شمعة في المتر المربع فقط، وهذا يعني أن شاشة هاتف (S24 Ultra) تضمن تجربة استخدام مثالية في الظروف الخارجية تحت أشعة الشمس المباشرة.

علاوة على ذلك؛ تمتاز شاشة هاتف (S24 Ultra) بأنها مزودة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج (Corning Gorilla Glass Armor)، الذي يقلل من الانعكاس بنسبة تصل إلى 75%، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من حيث إمكانية قراءة محتوى الشاشة تحت ضوء الشمس المباشر، كما يساعد في تقليل وهج الشاشة أو انعكاساتها في ظروف الإضاءة والبيئات المختلفة.

كما حسّنت سامسونج استجابة اللمس في هذا الهاتف بنسبة تبلغ 12%، مما يسمح بمعالجة الإدخال والتنفيذ بنحو أسرع في أثناء اللعب.

3- الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S24 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة.

ركزت سامسونج هذا العام في تطوير العدسة المقربة، إذ خفضت معدل التقريب للنصف ورفعت دقة العدسة لتصبح 50 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل 5x، وهي تحل محل العدسة المقربة بدقة تبلغ 10 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 10x في هاتف العام الماضي.

قد تجد انخفاض معدل التقريب البصري للنصف غير منطقي في البداية، ولكن الاستخدام العملي للعدسة أظهر أنها قادرة على التقاط صور أكثر وضوحًا بفضل الدقة العالية حتى عند التقريب بمعدل 10x، كما تتمتع هذه العدسة بجودة فضلى في الإضاءة المنخفضة بفضل الفتحة الواسعة التي تبلغ f/3.4.

وفيما يخص الكاميرا الأمامية، يضم الهاتف كاميرا أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K.

4- المعالج والأداء:

يعمل هاتف (Galaxy S24 Ultra) بإصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى بتردد أقصاه 3.39 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة قدرها 30% مقارنة بالجيل السابق، وكفاءة فضلى في استهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 20%.

وتمتاز وحدة المعالجة الرسومية المدمجة في هذا المعالج بأنها تقدم أداءً أفضل بنسبة قدرها 30%، كما تحسّن أداء (وحدة المعالجة العصبية) NPU بنسبة قدرها 40%، كل هذا يعني أن الهاتف يمكنه معالجة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة بنحو أسرع ودون استهلاك طاقة البطارية بسرعة.

علاوة على ذلك؛ يمتاز هاتف (Galaxy S24 Ultra) بنظام تبريد محسّن مع غرفة بخار (Vapor Chamber) أكبر مرتين، ووجود طبقتين إضافيتين من العزل الحراري، لتعزيز التشتيت الحراري، وتقديم أداء أفضل عند اللعب بالألعاب الثقيلة.

5- البطارية:

لم تُجرِ سامسونج أي تغيير في سعة البطارية أو قدرات الشحن السلكي أو اللاسلكي في هاتف (Galaxy S24 Ultra) هذا العام مقارنة بإصدار العام الماضي، ولكنها حسّنت إدارة الطاقة في هاتف (S24 Ultra)، مما أدى إلى إطالة عمر البطارية بنحو كبير.

إذ أظهرت اختبارات الهاتف المعملية، التي تضمنت تصفح الويب بنحو مستمر عبر شبكة (5G) حتى نفاد البطارية، استمرار بطارية الهاتف بالعمل في وضع التحديث التكيفي الافتراضي لمدة تبلغ 16 ساعة و45 دقيقة. وهذا يفوق المدة التي تبلغ 14 ساعة ودقيقتين التي حققها هاتف (iPhone 15 Pro Max) في الاختبارات نفسها، كما أنه تفوق على هاتف (S23 Ultra) بأكثر من ساعتين، وتفوق أيضًا على جميع هواتف أندرويد المنافسة في الفئة نفسها.

6- السعر:

يتوفّر هاتف (Galaxy S24 Ultra) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ويُباع بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ.

القرار النهائي؛ هل يستحق هاتف (Galaxy S24 Ultra)؟

إذا كتبت قائمة بكل ما تريده في أفضل هاتف يمكنك شراؤه، فمن المؤكد ستشير تلك القائمة إلى هاتف واحد، وهو (Galaxy S24 Ultra)، ويبدو واضحًا أن سامسونج عملت على تحقيق ذلك في نواحٍ عديدة، بما يشمل بعض النواحي التي لم نكن نتوقعها مثل: العدسة المقربة، ونظام التبريد المحسّن مع غرفة بخار أكبر مرتين، لذلك يثبت هاتف (S24 Ultra) نفسه كأفضل هاتف يمكنك شراؤه بغض النظر عن السعر.

إذ يقدم الهاتف أفضل أداء، ويضم أفضل كاميرا متعددة الاستخدامات لجميع أنواع الصور ومقاطع الفيديو، ومن حيث البطارية يتفوق الهاتف في عمر البطارية على أفضل هاتف آيفون متاح حاليًا، وعلى جميع هواتف سامسونج جالاكسي، إذ يستمر لأكثر من يوم حتى مع الاستخدام الكثيف.

ماذا تحتاج أيضًا؟ إذا كنت تحب الألعاب، فإن هاتف (S24 Ultra) يُعد واحدًا من أفضل هواتف الألعاب المتاحة حاليًا بفضل المعالج السريع وغرفة التبريد، ودعم تقنية (Ray Tracing) لتقديم رسومات أكثر واقعية في الألعاب، وفي النهاية يبرر كل ذلك السعر المرتفع.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra:

Galaxy S24 Ultra المعالج إصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى بتردد أقصاه 3.39 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، ويبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة. وتدعم تقنية (+HDR10). معدل التحديث معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي (RAm) 12 جيجابايت. خيارات مساحة التخزين 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وتقنية تعرّف الوجه. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. تصوير الفيديو 8K الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (UWB). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. دعم بطاقة microSD لا يدعم. البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. نظام التشغيل أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم One UI 6.1. الألوان الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. الأبعاد 162.3 × 79.0 × 8.6 مم الوزن 232 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولارٍ.