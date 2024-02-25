مؤتمر “ليب” يستقطب أهم مستثمري التقنية.. وجوائز للشركات الناشئة تتجاوز مليون دولار

تنطلق أعمال الدورة الثالثة من مؤتمر (ليب) LEAP، خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم في شمال مدينة الرياض، تحت شعار (آفاق جديدة)، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، وبحضور أكثر من 1000 متحدث يشاركون في أكثر من 10 مسارح على مدى أيام المؤتمر.

منصة المستثمرين ومسرح الشركات الناشئة:

تحتضن الدورة الثالثة من مؤتمر (ليب) منصة المستثمرين، التي تناقش الفرص الاستثمارية المبتكرة، وتقدم عددًا من ورش العمل المتخصصة بمشاركة أهم المستثمرين في العالم، وتتناول المنصة مواضيع عديدة مثل: تقاطع التقنية مع السياسات الحكومية والابتكار، وإستراتيجيات التمويل الناجحة وغيرها.

كما يضم المؤتمر مسرح الشركات الناشئة الذي يُناقش نمو الشركات الناشئة وأهمية الابتكار فيها، بمشاركة عدد من المتحدثين مثل: إيمان عبد الشكور؛ المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Blossom Accelerator، وسوبريت مانكاندا؛ الشريك المؤسس لدى Raiven Capital، وفينسنت لي؛ الشريك المؤسس لشركة Adaverse.

وتتناول جلسات المسرح موضوعات متنوعة كصياغة خريطة النجاح للشركات الناشئة، ورعاية المفاهيم في الأفكار القابلة للتطبيق، ودعم صناع التغيير، وتصميم حلول تدور حول المستهلك، وغيرها..

جوائز تتجاوز قيمتها مليون دولار:

ينظم مؤتمر ليب مسابقة روكت فيول المخصصة للشركات الناشئة بجوائز تتجاوز قيمتها مليون دولار، وتشمل:

جائزة ليب التي تبلغ 250,000 دولار، والتي تمنح لأقوى وأبرز شركة ناشئة في المسابقة.

جائزة النجم الصاعد بقيمة قدرها 150,000 دولار، التي تمنح للشركة الناشئة ذات البداية القوية.

جائزة أفياتريكس بقيمة قدرها 150,000 دولار، التي تمنح للشركة الناشئة المبدعة بقيادة النساء.

جائزة التقنية من أجل الإنسانية بقيمة قدرها 150,000 دولار، التي تمنح لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية.

جائزة آفاق جديدة بقيمة قدرها 150,000 دولار، التي تمنح لأفضل شركة ناشئة تعمل في الميتافيرس والويب 3.0.

جائزة الذكاء الاصطناعي بقيمة قدرها 150,000 دولار، التي تمنح لأفضل شركة ناشئة تقدم حلولًا واستخدامات رائدة للذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ليب يعود في دورته الثالثة هذا العام بالشراكة مع شريك المنشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والشريك الإستراتيجي (stc)، وبوجود كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وIBM، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات.