كيف يمكن أن يساعدك تحديث iOS 17.4 في الحفاظ على بطارية iPhone 15 مدة أطول؟

تضيف شركة آبل العديد من المزايا الجديدة إلى نظام iOS لتحسين تجربة استخدام هواتف آيفون وإصلاح بعض المشكلات التي قد يواجهها المستخدم، وفي تحديث iOS 17.4 القادم ستُغيّر آبل كيفية عرض المعلومات الخاصة بالبطارية في سلسلة هواتف iPhone 15 الجديدة، وسيكون ذلك باستبدال قائمة (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging في تطبيق الإعدادات بقائمة مُوسّعة تُسمى (صحة البطارية) Battery Health تتضمن قائمة فرعية تحتوي على المزيد من التفاصيل المتعلقة بصحة البطارية.

ولكن كيف سيساعدك ذلك في الحفاظ على بطارية iPhone 15 مدة أطول؟

ستُظهر القائمة الجديدة النسبة المئوية القصوى لسعة البطارية التي ستُعرض بدلًا من تقرير حالة البطارية، مع منح البطارية درجة (عادية) Normal إذا كانت تعمل كما هو متوقع.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى معلومات مفصلة عن عدد دورات الشحن المكتملة، مع تضمين معلومات مفيدة أخرى، مثل: تاريخ تصنيع البطارية وتاريخ استخدامها الأول، وقد كانت هذه التفاصيل موجودة سابقًا في صفحة (حول) About داخل تطبيق الإعدادات.

وهذا بدوره سيساعدك في تتبع صحة البطارية بنحو أفضل، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على عمر البطارية مدة أطول.

من ناحية أخرى، اختبرت آبل سلسلة هواتف iPhone 15 وتدعي أن بطارياتها يجب أن تحتفظ بنسبة قدرها 80% من سعتها القصوى أو أعلى بعد اكتمال 1000 دورة شحن، بدلًا من 500 دورة شحن كما ورد عند الإطلاق، ومع ذلك، ما زالت هواتف آيفون القديمة تحتفظ بنسبة قدرها 80% بعد 500 دورة شحن.

ستُطرح المزية الجديدة فقط في هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في الوقت الحالي؛ ومع ذلك، تختبر آبل هذه المزية أيضًا على طرز قديمة مختارة.

متى ستصل هذه المزية إلى هواتف iPhone 15؟

ستصل هذه المزية إلى هواتف iPhone 15 عبر تحديث نظام التشغيل iOS 17.4، وهذا التحديث قيد التجربة في الوقت الحالي، ومع أن تاريخ الإصدار النهائي لهذا التحديث لم تؤكده شركة آبل حتى الآن، فسيكون في شهر مارس من هذا العام.

من المُتوقع أن يتضمن تحديث iOS 17.4 مجموعة من المزايا الجديدة الأخرى، ومنها: تحسينات لمزية حماية الجهاز المسروق ومجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة التي ستصل إلى جميع أجهزة آيفون المتوافقة.

الخاتمة:

مع أن المعالجات المستخدمة في الهواتف الذكية الرائدة أصبحت أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ما يزال هناك الكثير مما يمكن أن تفعله آبل أو أي شركة أخرى لتصنيع الهواتف لتحسين عمر البطارية.

ويعتمد عمر بطارية الهاتف على العديد من العوامل، منها: الإعدادات المُفعّلة، مثل: خاصية التشغيل الدائم للشاشة التي تستهلك الكثير من طاقة البطارية، لكن هناك بعض الإعدادات التي تساعد في إطالة عمر البطارية، ومنها: شحن البطارية المُحسّن.