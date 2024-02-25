تستخدم العديد من الشركات والأفراد مجموعات واتساب لإرسال آخر التحديثات المتعلقة بموضوع المجموعة، وفي كثير من الأحيان تحدث مناقشات حول موضوعات مختلفة تتطلب تصويتًا لاتخاذ قرار نهائي اعتمادًا على رأي الأغلبية.

لكن الوصول إلى إجماع على أمر ما يكون صعبًا إذا كان لديك مجموعة كبيرة في تطبيق واتساب، ويصبح من الصعب جعل جميع الأعضاء يتفقون على أمر محدد، لكن تطبيق واتساب يُسهل المهمة من خلال السماح لك بإنشاء استطلاعات الرأي (Poll) داخل الدردشات الجماعية. وهذا يعني أنه يمكنك طرح سؤال معين وإضافة خيارات متعددة، ثم جعل أعضاء المجموعة يصوتون.

وفيما يلي سنوضح كيفية استخدام هذه المزية:

كيفية إنشاء استطلاعات الرأي في تطبيق واتساب:

تعمل مزية استطلاعات الرأي المدمجة في واتساب في معظم الأجهزة، ومنها هواتف أندرويد وهواتف آيفون والحواسيب المحمولة عبر واتساب ويب. وعملية إنشاء استطلاع في واتساب واضحة ومباشرة، ويمكن لجميع المشاركين في المجموعة مشاهدة الاستطلاع والتصويت باختيار الخيار المناسب لهم.

ولإنشاء استطلاع في واتساب اتبع الخطوات التالية سواء كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام أندرويد أو iOS أو كنت تستخدم تطبيق واتساب ويب في حاسوبك:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك أو حاسوبك، ثم افتح المجموعة التي تريد نشر الاستطلاع فيها. انقر فوق أيقونة مشبك الورق إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، وإذا كنت تستخدم آيفون فانقر فوق أيقونة الجمع (+). انقر فوق خيار (الاستطلاع) Poll. أضف تفاصيل الاستطلاع الخاص بك إلى قسم (الأسئلة) Question. يمكنك إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا إلى قسم (الخيارات) Options. إذا كنت تريد تغيير ترتيب الخيارات اضغط مطولًا فوق الأيقونة التي تتضمن أربعة خطوط بجانب الخيار الذي تود تغيير مكانه، ثم اسحبه إلى الأعلى أو إلى الأسفل. عطّل خيار (السماح بالإجابات المتعددة) Allow multiple للسماح للمشتركين في المجموعة باختيار خيار واحد فقط. انقر فوق زر الإرسال.

كيفية الرد على استطلاعات الرأي:

يمكن لجميع المشاركين في الدردشة الإدلاء بأصواتهم من خلال النقر فوق أي من الخيارات المضافة إلى الاستطلاع. ويمكنهم النقر فوق الخيار نفسه مرة أخرى لإزالة التصويت. وإذا أوقف صاحب الاستطلاع خيار السماح بإجابات متعددة، فإن الاستطلاع يسجل الخيار الأخير الذي اختاره المشترك. خلاف ذلك، يمكنه اختيار عدة خيارات.

كيفية مشاهدة نتائج استطلاعات الرأي:

يمكنك تتبع جميع الأصوات بعد إنشاء استطلاع في مجموعتك الخاصة في واتساب، وإذا نقرت فوق زر (عرض الأصوات) View votes في الجهة السفلية من الاستطلاع، فسترى ردود الجميع وستظهر الخيارات التي حصلت على أغلب الأصوات في الجهة العلوية. ولأغراض أمنية، تظل أرقام هواتف المستخدمين المشاركين في استطلاعات الرأي مخفية.

من يمكنه إنشاء استطلاعات الرأي في الدردشات الجماعية؟

يمكن للشخص المسؤول عن المجموعة فقط إجراء استطلاع، ومع ذلك، يمكن لجميع أعضاء المجموعة المشاركة في الاستطلاعات عن طريق التصويت والاطلاع على النتائج.