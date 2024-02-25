شاومي تطلق متعقب اللياقة Smart Band 8 Pro

أطلقت شاومي متعقب اللياقة البدنية Smart Band 8 Pro عالميًا بسعر قدره 75 دولارًا، وكان المتعقب متاحًا في السوق الصينية بعد إطلاقه في شهر أغسطس من العام الماضي.

ويتميز متعقب Smart Band 8 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.74 بوصة، وبدقة قدرها 336×480 بكسلًا، مع 16.7 مليون لون، ووضوح عالٍ بكثافة قدرها 336 بكسلًا لكل بوصة، وكل ذلك مع معدل تحديث سلس قدره 60 هرتزًا.

وتحقق الشاشة مستويات سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت ضوء الشمس المباشر، كما أنها محمية بزجاج مقسى ثنائي الأبعاد.

ويجمع هذا الجهاز بين الوزن الخفيف الذي يبلغ 22.5 جرامًا والسماكة البالغ قدرها 10 ملمترات مع جماليات التصميم والمواد الصديقة للبشرة والمضادة للبكتيريا، إلى جانب أحزمة جلدية وغطاء متين مصنوع من ألياف البوليمر مع NCVM.

وصممت شاومي المتعقب بصفته جهازًا شاملًا لتعقب الصحة واللياقة البدنية، إذ يضم مجموعة من المستشعرات لمراقبة التسارع وحركات الجيروسكوب ومعدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم والإضاءة المحيطة.

ويوفر الجهاز تتبعًا مستمرًا لمعدل ضربات القلب والأكسجين في الدم والإجهاد والنوم، كما أنه مقاوم للماء لمزيد من المتانة.

ويأتي الجهاز مزودًا بمزايا، مثل التدريب على التنفس، وأكثر من 150 وضعًا رياضيًا مصممًا خصوصًا لتفضيلات المستخدم، وخوارزميات التمارين الاحترافية التي تتضمن الحد الأقصى لمعدل استهلاك الأكسجين الذي يمكن تحقيقه أثناء المجهود البدني، ووقت التعافي، وتأثيرات التدريب الهوائية واللاهوائية.

وتعرض المؤشرات الحيوية السعرات الحرارية المحروقة والخطوات ووقت الوقوف ووقت النشاط المتوسط إلى العالي الكثافة، مما يوفر رؤية شاملة للأنشطة اليومية وفعالية التمارين، وتساهم كلها في نمط حياة صحي.

وتشمل مزايا المتعقب أيضًا إمكانية تعديل سطوع الشاشة تلقائيًا، وهو مزود بشريحة GNSS متطورة لتحديد موقع الأقمار الصناعية بصورة مستقلة، مما يدعم التتبع الدقيق عبر 5 أنظمة أقمار صناعية رئيسية على مستوى العالم.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى رؤية مستمرة للمعلومات مع أكثر من 100 وجه للساعة، ويشمل ذلك خيار الشاشة العاملة دائمًا.

وزودت شاومي الجهاز بتقنية NFC و Bluetooth 5.3، ويتكامل الجهاز بسلاسة مع تطبيق Mi Fitness والأجهزة الأخرى.

ويتميز Smart Band 8 Pro ببطارية قدرها 289 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى 14 يومًا من عمر البطارية وقابلة للتمديد إلى 6 أيام في وضع الشاشة العاملة دائمًا، مع إمكانات الشحن السريع.

ويشتمل Smart Band 8 Pro مزايا ذكية، مثل التذكيرات والطقس والجداول الزمنية والتقويمات والتنبيهات وإشعارات المكالمات ومساعد شاومي الصوتي للمشاركة التفاعلية.