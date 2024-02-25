سامسونج تبدأ بإنتاج النماذج الأولية لرقاقات بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر

بعد أن طلبت شركة كوالكوم عينات من رقاقات بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر من شركتي TSMC وسامسونج، يُقال إن معالج Exynos، من الجيل القادم، دخل مرحلة الاختبار بدقة التصنيع نفسها.

ويبدو أن شركة سامسونج لم تنجح في مساعيها لاستقطاب كبار العملاء باتجاه دقة التصنيع البالغة 3 نانومتر، إذ لم تتجاوز نسبة إنتاجها حاجز 60%. وتتفوق شركة TSMC على منافسيها في هذه الدقة، إذ تخطط لحجم إنتاج يصل إلى 100 ألف رقاقة شهريًا في نهاية عام 2024.

ووفقًا لأحدث تقرير من الصحيفة الكورية Sedaily، تختبر سامسونج معالج Exynos من الجيل التالي بدقة التصنيع البالغة 2 نانومتر.

وهذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها عمل سامسونج في نماذج أولية بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر، مما يوحي بأن معالج Exynos من الجيل التالي قد يكون في مراحل الاختبار المبكرة. كما أن شركة كوالكوم طلبت عينات من دقة التصنيع البالغة 2 نانومتر من شركتي سامسونج و TSMC، لتستفيد منها في معالجات سنابدراجون من الجيل الخامس.

ويقال أيضًا إن سامسونج تطور معالج Exynos 2500 الذي يحتوي على 10 نويات، لكن من غير المحتمل أن تنتج هذا المعالج بكميات كبرى باستخدام دقة التصنيع البالغة 2 نانومتر، إذ لا يُتوقع استخدام هذه الدقة حتى عام 2026.

وتفوقت شركة سامسونج على شركة TSMC في السباق نحو دقة التصنيع البالغة 2 نانومتر، إذ حصلت على طلب إنتاج ضخم لرقاقات بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر EUV من شركة PFN اليابانية، ويعد هذا الطلب أول طلب ضخم خارجي في صناعة الرقاقات بدقة تصنيع قدرها 2 نانومتر.