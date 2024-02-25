جهاز Galaxy Fit3 الجديد من سامسونج.. إليك المواصفات والسعر

أطلقت شركة سامسونج جهاز Galaxy Fit2 في سبتمبر 2020، وقبل بضعة أيام أطلقت الشركة جهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit3 الجديد، الذي يأتي مع تحسينات في بعض المواصفات، ويتمتع بمزايا جديدة مقارنةً بالإصدار السابق.

يضم أحدث جهاز لتتبع اللياقة البدنية من سامسونج مجموعة واسعة من الأدوات الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية وتتبع الأهداف المتعلقة باللياقة البدنية، لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على صحتهم وتشجيعهم على العمل بنحو أفضل لتحقيق أهدافهم.

وفي هذا المقال، سنوضح كل ما تريد معرفته عن جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد Galaxy Fit3 من سامسونج:

التصميم والشاشة:

يأتي جهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit3 الجديد من سامسونج بتصميم أنيق، ويأتي في هيكل مستطيل مصنوع من الألمنيوم، ويمتاز بالمتانة والوزن الخفيف؛ مما يجعله مناسبًا للارتداء طوال اليوم حتى في أثناء النوم.

يأتي هذا الجهاز مع شاشة أوسع من الطراز السابق؛ إذ يضم Galaxy Fit3 شاشة بمقاس قدره 1.6 بوصة، وهي أكبر بنسبة قدرها 45% من شاشة الطراز السابق؛ مما يُسهّل للمستخدمين قراءة البيانات الصحية والمتعلقة بالتدريبات الرياضية مباشرة من الساعة.

يتوفر هذا الجهاز بثلاثة ألوان، هي: الرمادي والفضي والوردي، ويمكن للمستخدمين تخصيص مظهر هذا الجهاز وجعله أكثر أناقة من خلال اختيار الوجه المفضل لديهم من أكثر من 100 وجه موجود سابقًا، أو تعيين صورهم الخاصة كخلفية للشاشة.

المزايا الأساسية:

يمكن للمستخدمين ارتداء Galaxy Fit3 طوال الليل لتتبع أنماط نومهم، ويمكن لهذا الجهاز اكتشاف الشخير ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم لتوفير بيانات دقيقة ومُفصّلة.

وبناءً على أنماط النوم الفردية، يوفر Galaxy Fit3 للمستخدمين تدريبًا خاصًا على النوم ويقدم معلومات مفيدة تساعدهم في فهم أنماط نومهم؛ مما يدفعهم إلى إجراء تغييرات إيجابية.

خلال النهار، يسمح Galaxy Fit3 للمستخدمين بمراقبة أنشطتهم اليومية؛ إذ يمكن للمستخدمين تتبع أكثر من 100 نوع من التدريبات الرياضية في أي وقت وفي أي مكان ومراجعة سجلات التمارين الخاصة بهم بسهولة.

من ناحية أخرى، يمتاز Galaxy Fit3 بدعم معيار 5ATM لمقاومة الماء، وهو أيضًا مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالأنشطة الخارجية حتى في الأيام الماطرة.

يمنح Galaxy Fit3 المستخدمين فهمًا أعمق لصحتهم العامة، من خلال تقديم مقاييس صحية تشمل معدل ضربات القلب ومستويات التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، زودت سامسونج جهازها الجديد بمجموعة من مزايا الأمان، مثل: اكتشاف السقوط (Fall Detection)، ومكالمات الطوارئ (Emergency SOS). وعند اكتشاف سقوط غير طبيعي، يمنح Galaxy Fit3 المستخدمين خيار الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا للحصول على الدعم الطبي في الوقت المناسب. وعندما يتعرض المستخدم لحال طارئة، يمكنه إجراء مكالمة طوارئ (SOS) فورًا بالضغط على الزر الجانبي خمس مرات.

يمكن لمستخدمي Galaxy Fit3 أيضًا الوصول إلى مجموعة من المزايا داخل منظومة Samsung Galaxy، للتمتع بتجربة استخدام مُحسنة لجميع أجهزة سامسونج جالاكسي؛ إذ يمكن للمستخدم استخدام Galaxy Fit3 كوحدة تحكم من بُعد بكاميرا هاتفه الذكي عند التقاط الصور، ولتشغيل الوسائط على أي من أجهزة جالاكسي المتصلة بجهاز التتبع والتحكم فيها باستخدامه.

يمكن للمستخدم أيضًا مزامنة الأوضاع الخاصة بالنوم والتركيز بين جهاز Galaxy Fit3 وهاتفه الذكي المقترن به. وإذا نسي المستخدم أين يضع هاتفه، فيمكنه تحديد مكانه بسهولة باستخدام مزية Find My Phone في Galaxy Fit3.

عمر البطارية:

يمتاز جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد من سامسونج Galaxy Fit3 بعمر البطارية الطويل؛ إذ يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 13 يومًا.

السعر:

بدأ جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد من سامسونج Galaxy Fit3 بالتوفر في أسواق محددة بسعر يقارب 65 دولارًا، وستطلق سامسونج الجهاز أولًا في آسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وسيصل إلى الولايات المتحدة وكوريا في وقت لاحق.