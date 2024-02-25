أودي تتعاون مع فيريزون لاختبار المركبات الذكية

تسعى أودي إلى اختبار التقنيات المتصلة بدقة، لذلك أعلنت أنها تعمل مع فيريزون لإنشاء مسار اختبار خاص لتحقيق هدف اختبار تكنولوجيا المركبات الذكية.

ويهدف المشروع إلى محاكاة سيناريوهات الاتصالات والقيادة من مختلف الأسواق واختبار التكنولوجيا، ويشمل ذلك التنقل المستقل، والاتصالات من السيارة إلى السحابة، وأنظمة C-V2X التي تسمح للمركبات بالاتصال بالأشياء المحيطة، مثل المركبات الأخرى، أو إشارات المرور الرقمية.

وتستخدم فيريزون معدات من نوكيا إلى جانب الاعتماد على منصة الحوسبة السحابية AWS وأدوات نقل الفيديو والبيانات في الوقت الفعلي من Smart Mobile Labs.



وتخطط الشركتان معًا لبناء نسخ طبق الأصل من الشبكات اللاسلكية الأمريكية والأوروبية والآسيوية في منشأة واحدة في ألمانيا.

ويسمح الموقع لشركة أودي بمحاكاة الظروف التي من المحتمل أن تواجهها سياراتها حول العالم بدقة.

وتسعى الشركة الألمانية إلى أن تكون قادرة على تصميم تكنولوجيا متصلة بطريقة فضلى تعمل بمجرد أن تصبح سياراتها في أيدي العملاء.

وقالت فيريزون: “يتعلق الأمر بجلب ظروف الشبكة من جميع أنحاء العالم إلى منشأة اختبار واحدة، مما يسمح لشركة أودي بتجاوز متطلبات سوق التنقل، ولا تقتصر المركبات في الوقت الحالي على كونها وسائل نقل، بل إنها وسيلة للاتصال والترفيه والتعليم والعمل”.

في حين قالت أودي: “كانت احتياجاتنا لمسار الاختبار هذا معقدة ومتعددة الأبعاد، وتشمل العديد من التقنيات وظروف الشبكة الجغرافية واتجاهات الصناعة. تمكنت فيريزون من توفير حل كامل يقلل وقت الاختبار والتكاليف، الأمر الذي يمنحنا ميزة تنافسية في السوق العالمية”.

وتبني الشركتان المسار في مدينة نويشتات بألمانيا، وهي المدينة التي تتضمن أماكن اختبار أودي، ويُفتح المسار أمام العلامات التجارية الأخرى لمجموعة فولكس فاجن التي تعمل على تقنياتها المتصلة.

ونظرًا إلى أنه مصمم لمحاكاة الظروف في جميع أنحاء العالم، فإن مسار الاختبار يحتوي مجموعة واسعة من الشبكات، ويشمل ذلك 5G ومنصة LTE Modular Private Wireless المزدوجة، والبنية التحتية V2X التي تستخدم تقنية أمازون، وغير ذلك الكثير.

وتستطيع أدوي ضمن المسار اختبار الاستخدامات التي تشمل الصوت والفيديو والسلامة والاتصالات من السيارة إلى السحابة وتقنيات السيارة إلى كل شيء. كما يساعد هذا المسار في اختبار التكنولوجيا المستقلة.

ويتعاون صانعو السيارات حول العالم مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا لجلب البرامج والبيانات إلى السيارات لأغراض الاتصال والترفيه والسلامة.