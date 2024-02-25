أفضل الهواتف الذكية الكبيرة الحجم 

توفر الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية طرزًا كبيرة الحجم وأخرى صغيرة الحجم من الهاتف نفسه ليناسب المستخدمين من مُختلف الفئات، فهناك أشخاص يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، ومنهم من يُفضل الهواتف الصغيرة الحجم التي يمكن وضعها في الجيب، واستخدامها بيد واحدة بسهولة.

تضم الهواتف الكبيرة الحجم شاشات كبيرة، توفّر تجربة ممتعة عند مشاهدة مقاطع الفيديو واللعب بألعاب الفيديو، وتُساعد هذه الشاشات أيضًا في إنجاز بعض المهام بسهولة، وقراءة المقالات ومستندات PDF بنحو أفضل من الهواتف الصغيرة الحجم.

فإذا كنت تبحث عن هاتف كبير الحجم يتمتع بمواصفات قوية وتصميم أنيق، يمكنك اختيار واحد من القائمة التالية:

1- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

يُعدّ Galaxy S24 Ultra واحدًا من أفضل الهواتف الكبيرة الحجم التي أُطلقت هذا العام، ويضم هذا الهاتف شاشة Super AMOLED بمقاس قدره 6.9 بوصات، ويأتي مع قلم إلكتروني مدمج يسهل لك القيام بالكثير من المهام، ويعمل هذا الهاتف بأحدث المعالجات من كوالكوم وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 3).

يضم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra نظام كاميرا رباعي العدسات، تأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، كما يضم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام.

يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.

كما يمكنك تعرّف أبرز الفروق بينه وبين الطراز السابق في مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و Galaxy S23 Ultra.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟“

2- هاتف آبل iPhone 15 Pro Max:

iPhone 15 Pro Max هو أحدث وأفضل هاتف من آبل متوفر في الوقت الحالي في الأسواق، ويُعدّ من أفضل الهواتف الكبيرة الحجم، وهو الخيار الأنسب للأشخاص الذين يفضلون أجهزة آبل.

يتمتع هذا الهاتف بمواصفات قوية فيما يتعلق بالشاشة والكاميرا والمعالج والبطارية، بالإضافة إلى المزايا البرمجية الممتازة المتوفرة في نظام التشغيل iOS 17 الذي يعمل به هذا الهاتف، وهذه المزايا تحسن تجربة استخدام هذا الهاتف بنحو كبير.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع Super Retina XDR بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 2796 × 1290 بكسلًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، ويعمل بمعالج (Apple A17 Pro) السداسي النوى، والمصنع بتقنية 3 نانومتر.

يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max“.

ولتتعرف أبرز المزايا التي يتفوق بها هذا الهاتف على الطراز السابق iPhone 14 Pro Max يمكنك الاطلاع على مقال: “مزايا يتفوق بها هاتف iPhone 15 Pro Max على هاتف iPhone 14 Pro Max“.

3- هاتف OnePlus 12:

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي كبير الحجم ويمتاز بعمر البطارية الطويل، ويدعم الشحن السلكي الفائق السرعة، فسيكون هاتف OnePlus 12 هو المناسب لك؛ إذ يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن الفائق السرعة بقدرة تبلغ 100 واط، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 27 ساعة. ويتمتع هذا الهاتف أيضًا بمواصفات ممتازة فيما يتعلق بالشاشة والمعالج ونظام الكاميرا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus 12 الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.

كما يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز الفروق بين هاتفي OnePlus 12 و OnePlus 11” لتعرّف أبرز التحسينات التي حصل عليها هذا الهاتف مقارنةً بالطراز السابق OnePlus 11.

4- هاتف جوجل Pixel 8 Pro:

يُعد هاتف جوجل Pixel 8 Pro من أبرز وأحدث الهواتف الكبيرة الحجم، وهو أفضل بديل لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra؛ لأنه يشترك معه في العديد من المواصفات البارزة، ومنها: دعم تحديثات نظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

يضم هاتف جوجل Pixel 8 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED)، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on)، وتأتي بقياس قدره 6.7 بوصات، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج جوجل الجديد (Tensor G3)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلي أمبير/ الساعة.

ولتعرّف التحسينات التي حصل عليها هذا الهاتف مقارنةً بالطراز السابق Pixel 7 Pro، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro“.

5- هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5:

يُعدّ هاتف Galaxy Z Fold5 من أبرز الهواتف الكبيرة الحجم القابلة للطي، ويتمتع بتصميم أنيق، ويضم شاشة داخلية رئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بمقاس قدره 7.6 بوصات، وشاشة أخرى خارجية بمقاس قدره 6.2 بوصات.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير في الساعة، ويعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2).

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف Galaxy Z Fold5.. إليك المواصفات والسعر“.