أداء معالج سنابدراجون 8cx من الجيل الثالث ينافس معالجات إنتل و AMD

سرب واحد من المستخدمين في الصين، على منصة Bilibili، نتائج أداء معالج كوالكوم سنابدراجون 8cx من الجيل الثالث في برنامج CPU-Z، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام.

وأظهر الاختبار الأحادي النواة، الذي يستخدم واحدًا من النويات الأربع العالية الأداء Cortex-X1C، نتيجة تصل إلى 543.7 نقطة، وهي مماثلة لنتائج نويات Zen 2 من AMD ونويات Comet Lake من إنتل.

ومع اختبار تعدد النويات، الذي يستخدم جميع النويات العالية الأداء ونويات Cortex-A78C بمعدل استهلاك الطاقة المنخفض، حقق المعالج نتيجة تصل إلى 3479.7 نقطة، مما يضعه في مستوى معالجات AMD وإنتل من الفئة المنخفضة والمتوسطة المخصصة للحواسيب المحمولة.

ويعد معالج كوالكوم سنابدراجون 8cx من الجيل الثالث من معالجات ARM المصممة لأجهزة الحواسيب المحمولة الخفيفة وأجهزة Chromebooks، خاصة تلك التي تعمل بنظام ويندوز 11، ويهدف هذا المعالج أيضًا إلى منافسة أداء معالج آبل M3.

وبالانتقال من نظام ويندوز RT إلى نظام ويندوز 11، حدث تحسن ملحوظ في توافق تطبيقات الحاسوب الشخصي في هذا النوع من المعالجات المستندة إلى معمارية ARM، وذلك بفضل جهود شركة مايكروسوفت.

وفي هذا السياق، أطلقت شركة CPUID إصدارًا من برنامج CPU-Z يعمل بنظام ARM64، لقراءة مواصفات معالج كوالكوم سنابدراجون 8cx من الجيل الثالث، مع قدرته على تقييم أداء المعالج الأحادي النواة والمتعدد النويات.

اللافت أن معالج كوالكوم سنابدراجون 8cx من الجيل الثالث يأتي بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 7 واط، ويمكن أن ينخفض ​​إلى أدنى من واطين في وضع الخمول، وهذا يعني قدرته على تقديم هذه المستويات من الأداء مع مبرد سلبي، بعكس معالجات x86 التي تستهلك 35 واطًا والتي تحتاج عادة إلى نظام المبرد الهوائي للحفاظ على قدرة المعالج؛ لأن ارتفاع الحرارة يؤثر في سرعة تردد المعالج.

ويطلق مصطلح (المبرد السلبي) على المبرد الذي لا يتضمن مروحة ويستفيد من حركة الهواء المحيطة به لخفض حرارة البطاقة الرسومية أو المعالج المركزي والحفاظ عليه.