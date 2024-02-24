Turtle Beach تكشف عن وحدة التحكم VelocityOne Flightdeck لمحاكاة الطيران

كشفت شركة Turtle Beach، المتخصصة في صناعة الأجهزة الطرفية، عن وحدة التحكم في الطيران الفريدة من نوعها VelocityOne Flightdeck، وهي نظام HOTAS (يشمل الذراع والعصا) المصمم لألعاب محاكاة الطيران الفضائي والقتال الجوي في الحاسوب الذي يعمل بنظامي ويندوز 10 و 11.

والفريق الذي يقف وراء منتجات VelocityOne Flight ،Rudder، و Flightstick، التي لاقت استحسانًا كبيرًا بين اللاعبين، هو من صمم وحدة التحكم المتطورة VelocityOne Flightdeck.

وتأتي وحدة التحكم VelocityOne Flightdeck بشاشة OLED اللمسية الأولى من نوعها في العالم التي تجمع بين عرض حالة المحاكاة المباشرة والقدرة على تخصيص 39 زرًا لتحسين تجربة اللاعبين.

ومن مزايا وحدة التحكم الجديدة امتلاكها عناصر التحكم التي تحاكي تلك الموجودة في المقاتلات والطائرات الحديثة، كما توفر وحدة التحكم VelocityOne Flightdeck تجربة متميزة مع مجموعة واسعة من المزايا المخصصة، ومن ذلك 15 محورًا و 139 وظيفة قابلة للبرمجة، لتعزيز تجربة اللعب.

وتدعم وحدة التحكم VelocityOne Flightdeck تطبيق Flight Hangar، الذي يقدم خيارات تخصيص إضافية مثل التحكم في إضاءة RGB، المتوفر في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز وأجهزة iOS و Android.

أخيرًا، تتوفر وحدة التحكم VelocityOne Flightdeck بسعر يبلغ 399 دولارًا من موقع Turtle Beach.