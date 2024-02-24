TSMC تحتفل بإنجاز مهم في مصنعها الثاني في ولاية أريزونا

احتفلت شركة TSMC بإنجاز كبير في ولاية أريزونا، في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ وضعت عارضة الهيكل الأخيرة لسقف مصنع أشباه الموصلات الثاني لها في مدينة فينيكس.

ويمثل هذا الحدث المهم لحظة تستحق الاحتفال، إذ يشير إلى أن التقدم في إنهاء المصنع أصبح أقرب من أي وقت مضى؛ بعد أن أعلنت شركة TSMC تأجيل المرحلة الثانية لمصنع Fab 21 في ولاية أريزونا لمدة عام على الأقل، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة خلال مؤتمرها مع المحللين والمستثمرين.

ووثقت الشركة هذا الخبر السار في حسابها في منصة LinkedIn، مع عرض الصور المرفقة للحظة احتفال فريق TSMC بتغطية سقف مصنعها الثاني الضخم في فينيكس، إذ وقّع عمال البناء عارضة الفولاذ الأخيرة التي ستدعم سقف هذه المنشأة المتطورة.

وأشادت إدارة TSMC بجهود عمال البناء في أريزونا وحرفيّتهم، كما شكرت الشركات المتخصصة في البناء مثل: Austin Commercial و Baker Concrete Constructors و Buesing Corp و Rolling Plains Construction و W&W/AFCO Steel على مساهماتها.

ويُعد الاحتفال بهذا الإنجاز أمرًا مهمًا لشركة TSMC، إذ شهدت عملية بناء هذه المنشأة العديد من التحديات والعقبات، كما واجهت خطط شركة TSMC في ولاية أريزونا المزيد من الصعوبات بسبب وباء كوفيد 19، وأنظمة البناء الأمريكية، ونقص الموظفين، ومشكلات إصدار التأشيرات، والمنازعات النقابية، وتأخير الدعم المالي والحوافز.

وسيفيد مشروع شركة TSMC الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية عدد الوظائف مع بدء تشغيل المصنعين، إذ تعتقد الشركة أن منشآتها ستصنع أكثر تقنيات أشباه الموصلات تقدمًا في الولايات المتحدة الأمريكية.