Timely تطلق محول أقراص NVMe M.2 SSD USB المحمول

أعلنت شركة Timely إطلاق محول UD-M2IN الذي يحول قرص NVMe M.2 SSD إلى قرص محمول يعمل بمنفذ USB Type-C بسهولة وبمستوى أداء مقبول.

ويدعم محول الأقراص UD-M2IN واجهة الاتصال USB 3.2 Gen 2 التي تسمح بسرعة نقل بيانات تصل إلى 1000 ميجابايت/ الثانية، وبعرض نطاق ترددي لمنفذ USB 3.2 يصل إلى 10 جيجابت/ الثانية، وهو يتوافق فقط مع الأقراص التي تأتي بمفتاح M (بفتحة واحدة) وبمفتاح BM (بفتحتين).

ويعد محول Timely UD-M2IN متعدد الاستخدامات بفضل اعتماده على منفذ USB Type-C، إذ لا يقتصر استخدامه على التخزين الخارجي لأجهزة الحواسيب فقط، بل يمكن أيضًا استخدامه كتخزين إضافي لجهاز الترفيه المنزلي PlayStation 5 وأجهزة التسجيل والتلفاز الذكي.

والجيد أن هذا المحول متوافق مع أقراص NVMe M.2 SSD التي تأتي بحجم قدره 258 جيجابايت حتى 8 تيرابايت، لكن سرعة قرص NVMe M.2 SSD مع هذا المحول لن تتجاوز حاجز 1000 ميجابايت/ الثانية سواء كان يعمل بواجهة الاتصال PCIe 4.0 أو PCIe 5.0.

ويبلغ عرض المحول قرابة 39 ملم وارتفاعه قرابة 13 ملم، ويزن 56 جرامًا فقط، مع ضمانٍ مدته عام واحد.

ويتوافق المحول مع أنظمة التشغيل المختلفة مثل نظام ويندوز 11 و 10 و 8.1 و 7 ونظام macOS 10.2.6 أو الإصدارات الأحدث.

أخيرًا، يبلغ سعر محول Timely UD-M2IN قرابة 22 دولارًا وهو متوفر للشراء من موقع الشركة.