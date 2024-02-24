Thermaltake تكشف عن صندوق حاسوب View 270 TG ARGB بأربعة ألوان

كشفت شركة Thermaltake عن إصدار صندوق حاسوب متوسط الحجم من نوع ATX باسم View 270 TG ARGB.

واللافت أن هذا الصندوق الجديد يشبه إلى حد ما صندوق حاسوب ZALMAN P10، لكن الفرق أن صندوق View 270 TG ARGB يأتي مع لوحين مسطحين مصنوعين من الزجاج المقوّى.

ويدعم هذا الصندوق اللوحات الأم بحجم E-ATX مع 7 فتحات توسعة، وبطاقة رسومية بطول يصل إلى 420 ملم، ومبرد هوائي للمعالج المركزي بارتفاع يصل إلى 180 ملم، ومزود الطاقة PS2 القياسي بطول يصل إلى 220 ملم.

ومن ناحية مراوح التبريد التي يدعمها الصندوق فإنها تشمل ثلاث مراوح بحجم قدره 120 ملم في الجهة العليا، ومروحتين بحجم قدره 120 ملم يمكن تركيبهما على جانب اللوحة الأم، ومروحة بحجم قدره 140 ملم في الجهة الخلفية من الصندوق لطرد الهواء الساخن، وثلاث مراوح بحجم قدره 120 ملم في الجهة السفلية من الصندوق.

كما يدعم أيضًا المبرد المائي المتكامل بحجم قدره 360 ملم في الجهة العليا من الصندوق، والمبرد المائي المتكامل بحجم قدره 120 ملم في الجهة الخلفية من الصندوق.

ويأتي View 270 TG ARGB بوزن يصل إلى 6.3 كجم فقط، مع أن جميع أجزائه المعدنية مصنوعة من فولاذ SECC.

أخيرًا، يأتي هذا الصندوق بأربعة ألوان، هي: الأسود (CA-1Y7-00M1WN-00)، والأبيض الثلجي (CA- 1Y7-00M6WN-00)، والأزرق الفاتح (CA-1Y7-00MFWN-000، والأخضر الفاتح (CA-1Y7-00MEWN-00)، وهو متوفر في موقع شركة Thermaltake بسعر يبلغ 79 دولارًا.