MSI تطلق ثلاثة حواسيب محمولة مزودة ببطاقة إنفيديا RTX 3050

كشفت شركة MSI عن ثلاثة طرز جديدة من حواسيبها المحمولة Thin-15-B13UC بشاشة بحجم قدره 15.6 بوصة مزودة بالبطاقة الرسومية إنفيديا RTX 3050 Laptop، وصممت هذه الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب مع أخذ ما يحتاج إليه اللاعبون بالحسبان.

وعملت MSI على أن تكون هذه الحواسيب سهلة الحمل والتنقل، إذ تتميز بسمك نحيف يصل إلى 21.7 ملم ووزن خفيف يبلغ 1.86 كجم.

ومن مزايا هذه الحواسيب قدومها مع شاشة IPS بدقة عرض قدرها Full HD أو 1920 × 1080 بكسلًا، وبمعدل تحديث متحرك قدره 144 هرتزًا، مع مساحة ألوان NTSC بنسبة قدرها 45%، ودعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3 والاتصال السلكي Gigabit LAN، مع نظام ويندوز 11.

الطراز الأول: Thin-15-B13UC-6001JP يأتي مع المعالج المركزي Core i7-13620H، وذاكرة الوصول العشوائي DDR5 بحجم قدره 32 جيجابايت وقرص التخزين SSD NVMe M.2 بحجم قدره 1 تيرابايت.

الطراز الثاني: Thin-15-B13UC-3002JP يأتي مع المعالج المركزي نفسه، وذاكرة الوصول العشوائي DDR5 بحجم قدره 16 جيجابايت وقرص التخزين SSD NVMe M.2 بحجم قدره 512 جيجابايت.

الطراز الثالث: Thin-15-B12UC-5002JP يأتي مع المعالج المركزي Core i5-12450H، وذاكرة الوصول العشوائي DDR5 بحجم قدره 16 جيجابايت وقرص التخزين SSD NVMe M.2 بحجم قدره 512 جيجابايت.

وتأتي جميع الطرز مع بطارية ليثيوم أيون المكونة من ثلاث خلايا بقوة تبلغ 53.5 واطًا/ الساعة، توفر ما يصل إلى 9 ساعات من الاستخدام المتواصل وفقًا لمعايير JEITA 2.0.

أخيرًا، تأتي هذه الحواسيب بضمان قدره عام واحد، ويبلغ سعر إصدار Thin-15-B13UC-6001JP قرابة 1136 دولارًا، وليس هناك أي معلومات عن سعر إصدار Thin-15-B13UC-3002JP وإصدار Thin-15-B12UC-5002JP.