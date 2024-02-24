Lexar تقدم قرص Professional SL600 SSD المحمول لمنشئي المحتوى

كشفت شركة Lexar، المتخصصة في صناعة أقراص التخزين وبطاقات الذاكرة microSD، عن قرص Professional SL600 SSD المحمول المصمم خاصة لمصوري الفيديو ومنشئي المحتوى والمهنيين في مجال الأعمال.

ويدعم هذا القرص واجهة الاتصال USB 3.2 Gen 2×2 بسرعة قراءة وكتابة تصل إلى 2000 ميجابايت/ الثانية، مما يسهل عملية النسخ الاحتياطي للملفات ونقلها وتخزينها دون قلق من فقدان البيانات.

وصمم قرص Lexar Professional SL600 SSD بغلاف مصنوع من الألمنيوم العالي الجودة لضمان حماية الملفات من الصدمات والاهتزازات أثناء السفر.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي قرص Professional SL600 SSD مع برنامج Lexar DataShield، وهو برنامج يدعم تشفير بيانات الهاردوير بواسطة معيار التشفير المتقدم (AES) بحجم قدره 256 بتًا، مما يضمن سرية البيانات المهمة.

ويتضمن قرص SSD أيضًا كابلات متعددة الاستخدامات من نوع USB Type-C و USB Type-A، مما يتيح التوافق مع مختلف الأجهزة، في حين يوفر تصميم القرص إمكانية تثبيته الآمن على حقائب السفر.

ويؤكد جوي لوبيز، مدير التسويق في شركة Lexar، قدرة القرص على تحسين كفاءة سير العمل، مشيرًا إلى أن قرص Lexar Professional SL600 SSD المحمول يمنح المحترفين التجربة المثلى.

ويتوفر قرص Lexar Professional SL600 SSD بثلاثة أحجام، وهي: حجم قدره 1 تيرابايت بسعر يبلغ 129 دولارًا، وحجم قدره 2 تيرابايت بسعر يبلغ 174 دولارًا، وقرص بحجم قدره 4 تيرابايت لكنه سيطلق في نهاية الربع الثاني من هذا العام.

أخيرًا، يدعم هذا القرص مجموعة واسعة من الأجهزة، ومن ذلك كاميرات DSLR وأجهزة الحواسيب التي تعمل بنظامي Mac و Windows وأجهزة Android و iPhone بالإضافة إلى أجهزة الترفيه المنزلي PlayStation و Xbox.