IQOO تطلق هاتف Neo 9 Pro في الأسواق العالمية

أعلنت شركة iQOO الصينية إطلاق هاتفها الجديد Neo 9 Pro في الأسواق العالمية بعد إعلانه في الصين نهاية العام الماضي.

ويختلف إصدار الأسواق العالمية عن إصدار السوق الصينية، إذ يعمل الإصدار العالمي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2، في حين يعمل الإصدار الصيني بمعالج Dimensity 9300 من ميدياتيك.

ويأتي هاتف iQOO Neo9 Pro بشاشة من نوع LTPO AMOLED قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها 1260 × 2800 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وتتميز الشاشة بدرجة سطوع فائقة تصل إلى 3000 شمعة، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية أعلاها بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وماسح لبصمات الأصابع.

ويتميز الهاتف بتصميم فريد مزدوج اللون مع ظهر من الجلد، وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس IMX920 VCS، أما الكاميرا الأخرى الواسعة المجال، فهي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5160 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 120 واطًا، ويعمل الهاتف بواجهة Funtouch OS 14 المبنية على نظام Android 14، وتَعِد شركة iQOO المستخدمين بتقديم تحديثات لنظام أندرويد مدة قدرها 3 سنوات بالإضافة إلى 4 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتوفر هاتف iQOO Neo 9 Pro باللونين الأحمر والأسود بسعر يبدأ من 410 دولارات أمريكية، وستطرح الشركة الصينية هاتفها في السوق الهندية على نحو مبدئي، كما سيتوفر لاحقًا في المزيد من الدول على نحو تدريجي.