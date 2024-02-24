Humane تؤخر إطلاق دبوس الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Humane تأخيرًا طفيفًا في شحن دبوس الذكاء الاصطناعي Ai Pin الذي طال انتظاره، مما أدى إلى تأجيل الإصدار من شهر مارس إلى منتصف شهر أبريل.

ونشر سام شيفير، رئيس قسم الإعلام في الشركة، الخبر في مقطع فيديو حديث. وتقول الشركة إنها تقدم الآن اشتراكًا بقيمة قدرها 24 دولارًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر مجانًا مع Ai Pin، وتفعل ذلك لأي عملاء آخرين يشترون جهازًا قبل تاريخ 31 من مارس.

ووفقًا لشيفير، من المتوقع أن تغادر الوحدات الأولى المصنع بحلول نهاية شهر مارس، مع حصول عملاء الوصول ذوي الأولوية على أجهزتهم في منتصف شهر أبريل وتتبع الطلبات الأولية الأخرى بعد مدة وجيزة.

وأثار المنتج الأول لشركة Humane ضجة كبيرة في مجتمع التكنولوجيا، وذلك بفضل خلفيات المؤسسين وسلسلة الإعلانات التشويقية المثيرة للاهتمام قبل الإطلاق.

وكشفت الشركة عن دبوس الذكاء الاصطناعي البالغ سعره 700 دولار في شهر نوفمبر الماضي.

ويعد Ai Pin مشروعًا رائدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأجهزة الاستهلاكية، مما يضعه بصفته بديلًا جديدًا للشكل التقليدي للهاتف الذكي.

نظرًا إلى أن صناعة التكنولوجيا تميل نحو إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأجهزة الاستهلاكية، فمن المقرر أن يكون Ai Pin من Humane من بين أول من يستكشف هذه المنطقة الجديدة.

وتتوافق هذه الخطوة مع الاتجاه الواسع للهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الاستهلاكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل جهاز Rabbit R1 الذي عرضته الشركة الناشئة Rabbit في معرض CES في الشهر الماضي.

وجمعت Humane ما يقرب من 230 مليون دولار حتى الآن، ويشمل ذلك جولة تمويل بقيمة قدرها 100 مليون دولار في العام الماضي، مما يؤكد المخاطر العالية لإطلاق Ai Pin.

ويعكس قرار الشركة بتأخير الإصدار للتحقق من أن المنتج جاهز للمستهلك نهجًا حذرًا لتحقيق التوقعات العالية المحددة لهذا الجهاز المبتكر.

وتظل Humane تركز على تقديم منتج يلبي احتياجات وتوقعات مستخدميها الأوائل، وذلك بغض النظر عن تخفيض القوى العاملة بمقدار 10 في المئة الذي أعلنته سابقًا في معرض CES، الأمر الذي أثار الدهشة نظرًا إلى حالة التمويل الجيد للشركة.