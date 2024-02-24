BYD تطلق سيارة كهربائية بسعر أقل من 14 ألف دولار

أطلقت BYD نموذجًا جديدًا من سيارتها الكهربائية Dolphin بأداء أكبر وتصميم محسن وسعر أقل.

وتأتي السيارة الكهربائية الجديدة بسعر يبدأ من 13900 دولار، مما يغذي حرب الأسعار المعلنة من شركة صناعة السيارات الصينية على المركبات التي تعمل بالوقود.

وتوقفت BYD عن إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود في أوائل عام 2022.

ويعد النموذج الجديد Honor الأقل سعرًا ضمن تشكيلة Dolphin من BYD حتى الآن، إذ يبدأ بسعر أقل من 14 ألف دولار.

ومنذ إطلاقها في عام 2021، واصلت سيارات Dolphin الكهربائية تحقيق أرقام مبيعات كبيرة.

وباعت BYD مقدار 367419 سيارة Dolphin في العام الماضي، بزيادة قدرها 79 في المئة مقارنةً بعام 2022.

وتمثل مبيعات Dolphin مقدار 12 في المئة من إجمالي مبيعات BYD في عام 2023. كما أنها تتوسع في الخارج، مع عمليات إطلاق حديثة في اليابان والمكسيك وأوروبا والبرازيل وغيرها.

واستحوذت BYD على 20 في المئة من واردات اليابان في الشهر الماضي بعد إطلاق نماذج Dolphin في العام الماضي في اليابان.

ولا تعد اليابان مستوردًا معروفًا، وتهيمن شركات صناعة السيارات المحلية، مثل تويوتا، على السوق، في حين أن معظم السيارات المستوردة من الخارج هي نماذج فاخرة.

ويبدأ سعر المستوى الأساسي من 13900 دولار مع مدى يصل إلى 300 كم، في حين تتراوح أسعار النماذج الثلاثة الأخرى بين 15700 دولار و 18000 دولار مع مدى يصل إلى 420 كم.

وتأتي السيارة بأبعاد قدرها 4125 ملم × 1770 ملم × 1570 ملم، وهي الأبعاد نفسها لسابقتها. وبالمقارنة، فإن السيارة الكهربائية أصغر قليلًا من سيارة فولكس فاجن ID.3.

وتحتفظ السيارة الكهربائية الجديدة من BYD بالكثير من تصميمها السابق، ويشمل ذلك المصابيح الأمامية على شكل عين دولفين.

ويشتمل النموذج الجديد عجلات جديدة بقياس قدره 16 بوصة ذات خمس فتحات ولونين جديدين.

كما أنه يحصل على شاحن هاتف لاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا، ومنفذ شحن جديد من نوع type-C، ومقاعد أمامية مهواة.

وتحتفظ Dolphin الجديدة بشاشتها العائمة القابلة للدوران بقياس قدره 12.8 بوصة مع شاشة للعدادات بقياس قدره 5 بوصات.

وحصلت السيارة على نظام تعليق خلفي محدث. كما أنها تتمتع بزجاج الخصوصية الخلفي.

ولا تزال Dolphin مدعومة بمحركين كهربائيين بقوة قدرها 70 كيلوواط و 130 كيلوواط، مع أنها حصلت على خيارات جديدة للبطارية.

وزودت BYD المستوى الأساسي من نموذج Honor ببطارية ذات قوة قدرها 32 كيلوواط، في حين زودت المستوى الأعلى ببطارية ذات قوة قدرها 45 كيلوواط تتيح مدى يصل إلى 420 كم.

ومن المفترض طرح مستوى مزود ببطارية ذات قوة قدرها 60 كيلوواط توفر مدى يصل إلى 520 كم.