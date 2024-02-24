مقارنة بين ساعتي Garmin Forerunner 165 و Apple Watch SE 2

أطلقت شركة Garmin الرائدة في تصنيع الساعات الذكية الرياضية، ساعة Forerunner 165 الرياضية الجديدة الأسبوع الماضي، وتأتي هذه الساعة مع مزايا متعددة تجعلها من أبرز الساعات المناسبة لمُحبي رياضة الجري وتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة.

تُباع هذه الساعة بسعر قريب جدًا من سعر ساعة آبل Watch SE 2 التي تُعدّ واحدةً من أشهر الساعات الذكية وأكثرها شعبية. ومع أن أسعار كلتا الساعتين متقاربة، فهناك العديد من الفروق بينهما.

وفيما يلي سنذكر أبرز الفروق بين ساعتي Garmin Forerunner 165 و Apple Watch SE 2 لتتمكن من اختيار الساعة المناسبة لك:

تحتوي ساعة Forerunner 165 على مزايا أكثر من ساعة آبل:

صممت شركة Garmin ساعة Forerunner 165 لتناسب العدائين والرياضيين بنحو خاص، وأما ساعة آبل Watch SE 2 فهي مصممة لتتبع الصحة العامة واللياقة البدنية.

تحتوي Forerunner 165 على مجموعة متنوعة من المزايا لمراقبة المؤشرات الصحية واللياقة البدنية لمساعدة المستخدمين في تحقيق أهدافهم الخاصة؛ إذ تتضمن هذه الساعة مزية خاصة لمراقبة الطاقة تسمى (Best Battery)، تساعد المستخدم في تعرّف الأوقات المناسبة لأداء الأنشطة الرياضية، وتحديد الأوقات المناسبة للراحة. كما تحتوي هذه الساعة على مستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ومع أن Watch SE 2 تتضمن مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فإنها تفتقر إلى مستشعر الأكسجين في الدم.

تحتوي كلتا الساعتين على مزايا لتتبع الدورة الشهرية وتتبع الحمل، ولكن Watch SE 2 لا تحتوي على مستشعر خاص لقياس درجة الحرارة.

تتمتع Forerunner 165 بعمر البطارية الطويل:

تستمر بطارية ساعة آبل Watch SE 2 بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة، وهو أمر جيد لكن هذه الساعة لا تُعدّ مناسبة للاستخدام طوال النهار والاستمرار في استخدامها طوال الليل لتتبع النوم، وأما بطارية ساعة Forerunner 165 فتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 11 يومًا عندما تكون في وضع الساعة الذكية؛ مما يجعلها مناسبة لتتبع النوم في الليل، وجميع الأنشطة الرياضية طوال النهار.

وفيما يتعلق بالشحن، لا تدعم أي من الساعتين تقنية الشحن السريع أو الشحن اللاسلكي.

تتوافق Forerunner 165 مع هواتف آيفون وأندرويد:

يتوفر تطبيق Garmin Connect الخاص بساعة Forerunner 165 لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، وأما ساعة آبل Watch SE 2 فلا تتوافق مع أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، لذلك إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام أندرويد فاختر ساعة Forerunner 165.

يمكن لساعة آبل Watch SE 2 الوصول إلى متجر التطبيقات:

باستخدام تطبيق Garmin Connect ستتمكن من تنزيل التطبيقات ووجوه الساعة والأدوات المتعددة لتخصيص ساعتك الذكية، ويتضمن ذلك تطبيقات بث الموسيقا مثل: Spotify و Amazon Music و Deezer.

أما ساعة Apple Watch SE 2 فيمكنها الوصول إلى متجر التطبيقات الخاص بشركة آبل (آب ستور)؛ مما يعني أنه يمكنك العثور على العديد من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية. ويمكنك أيضًا تثبيت التطبيقات الموجودة في هاتف آيفون الخاص بك؛ مما يُسهل نقل البيانات بين الجهازين.

السعر:

تُباع ساعة Garmin Forerunner 165 بسعر قدره 250 دولارًا، وتُباع ساعة Apple Watch SE 2 بسعر قدره 249 دولارًا.