مقارنة بين حاسوبي Galaxy Book4 Ultra و MacBook Pro M3

أطلقت شركة سامسونج سلسلة الحواسيب المحمولة الجديدة Galaxy Book4 في الأسواق قبل بضعة أيام، وتتكون هذه السلسلة من ثلاثة إصدارات، هي: Galaxy Book4 Pro، وإصدار Galaxy Book4 360، بالإضافة إلى إصدار Galaxy Book4 Ultra الذي يُعد أقوى إصدارات تلك السلسلة.

يُعدّ حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Ultra الجديد منافسًا لأقوى حواسيب ويندوز بالإضافة إلى أنه منافس قوي لحاسوب MacBook Pro M3 الذي أطلقته شركة آبل في نهاية العام الماضي، والذي يأتي مع تحسينات كبيرة في الأداء بفضل معالجات M3 الجديدة من آبل.

ولتتعرف أبرز الفروق بين كلا الحاسوبين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين حاسوبي MacBook Pro M3 و Galaxy Book4 Ultra:

يضم حاسوب Galaxy Book4 Ultra شاشة تعمل باللمس:

يضم حاسوب MacBook Pro شاشة من نوع (Liquid Retina XDR) تمتاز بأنها عالية الجودة ومُشرقة بنحو مثير للإعجاب. وتأتي الشاشة بمقاس قدره 14.2 بوصة، وبدقة قدرها 3024 × 1964 بكسلًا، ويتوفر إصدار آخر بمقاس قدره 16.2 بوصة، وبدقة قدرها 3456 × 2234 بكسلًا، وتدعم الشاشات في كلا الإصدارين تقنية ProMotion، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Ultra فيتوفر بحجم واحد فقط، ويضم شاشة تعمل باللمس من نوع Dynamic AMOLED 2X بمقاس قدره 16 بوصة، وبدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل، وتدعم معدل التحديث إلى 120 هرتزًا.

يكمن الفرق في أن آبل تمنحك المزيد من الخيارات فيما يتعلق بحجم الشاشة، وتمتاز شاشات حواسيب آبل بدقة أعلى من دقة شاشة حاسوب سامسونج، لكنها لا تعمل باللمس.

توفر سلسلة MacBook Pro M3 العديد من التكوينات للاختيار منها:

بالإضافة إلى توفر أكثر من حجم من حاسوب MacBook Pro M3 يتوفر أيضًا مجموعة أوسع من خيارات التخصيص فيما يتعلق بالمعالج وذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين.

فعند شراء MacBook Pro، يمكنك اختيار حجم الشاشة إما 14 بوصة أو 16 بوصة، ثم اختيار نوع المعالج، إذا كنت تريد معالج M3 أو M3 Pro أو M3 Max، لكن معالج M3 يتوفر فقط في الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة فقط.

وفي حال اختيار معالج M3 الأساسي يمكنك اختيار ما يصل إلى 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، وما يصل إلى 2 تيرابايت من سعة قرص التخزين SSD، وإذا اخترت معالج M3 Pro، فيمكنك اختيار ما يصل إلى 36 جيجابايت من الذاكرة الموحدة وما يصل إلى 4 تيرابايت من سعة قرص التخزين SSD، وإذا اخترت معالج M3 Max، فيمكنك اختيار ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، وما يصل إلى 8 تيرابايت من سعة قرص التخزين SSD.

أما عند شراء حاسوب Samsung Galaxy Book4 Ultra، فيمكنك اختيار ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 16 أو 32 جيجابايت، وإذا اخترت 32 جيجابايت، فيمكنك اختيار سعة قرص التخزين SSD إما أن تكون واحد أو 2 تيرابايت، كما يمكنك اختيار إما معالج (Intel Core Ultra 7 155H) أو (Intel Core Ultra 9 185H)، واختيار وحدة معالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX 4050) أو (Nvidia GeForce RTX 4070).

حاسوب Galaxy Book4 Ultra أرق وأخف وزنًا من MacBook Pro M3:

يتوفر حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Ultra بمقاس واحد قدره 16 بوصة، وأما حاسوب ماك بوك برو فيتوفر بمقاسين هما: 14 بوصة و16 بوصة.

سيكون حاسوب آبل الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة هو الأخف والأرق بين الطرز الثلاثة؛ إذ يأتي بسُمك قدره 15.5 ملم ويبلغ وزنه 1.55 كيلوجرام.

ولكن، إذا كنت تريد حاسوبًا يضم شاشة بمقاس قدره 16 بوصة ويتمتع بالرقة والوزن الخفيف، فاختر حاسوب سامسونج الذي يبلغ سُمكه 16.5 ملم ويزن 1.86 كيلوجرام، وهو أخف وزنًا وأرق من حاسوب MacBook Pro M3 الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة؛ إذ يبلغ سُمكه 16.8 ملم ويزن 2.14 كيلوجرام لإصدار M3 Pro أو 2.16 كيلوجرام لإصدار M3 Max.

السعر:

يُباع حاسوب سامسونج Galaxy Book4 Ultra بسعر يبدأ من 3358 دولارًا، ويُباع حاسوب آبل MacBook Pro M3 بسعر يبدأ من 1599 دولارًا.