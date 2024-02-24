ما مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في سلسلة Galaxy S24 التي ستصل إلى هواتف سامسونج القديمة؟

أكدت شركة سامسونج أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI ستصل قريبًا إلى مجموعة من الأجهزة القديمة، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وستصل مزايا الذكاء الاصطناعي إلى تلك الأجهزة عبر التحديث القادم لواجهة المستخدم One UI 6.1، ومن الأجهزة التي ستصلها هذه المزايا: سلسلة هواتف Galaxy S23 التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

تخطط الشركة لإتاحة تجربة استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزة جالاكسي لأكثر من 100 مليون مستخدم خلال عام 2024، ومواصلة ابتكار طرق جديدة لتسخير الإمكانيات غير المحدودة للذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في سلسلة Galaxy S24 التي ستصل إلى هواتف سامسونج القديمة:

أولًا: مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى أجهزة سامسونج القديمة:

تتضمن القائمة الكاملة لمزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى أجهزة سامسونج القديمة ما يلي:

مساعد الدردشة (Chat Assist)، لمساعدتك في كتابة النصوص المختلفة، كرسائل البريد الإلكتروني، وغيرها.

الترجمة الفورية للمكالمات ( Live Translate)، للحصول على ترجمة فورية للمكالمات التي تُجريها مع أشخاص لا يتحدثون لغتك.

مزية (Circle to Search)، للبحث عن أي شيء يظهر في شاشة هاتفك عن طريق رسم حلقة حوله.

المترجم الفوري ( Interpreter) لترجمة المحادثات الشخصية.

مساعد التصفح ( Browsing Assist) ، لتسهيل تصفح الويب والحصول على ملخصات لصفحات الويب.

مساعد النسخ ( Transcript Assist)، للحصول على نسخة مكتوبة من الملاحظات الصوتية.

مزية Note Assist لتنسيق الملاحظات وتلخيصها وترجمتها.

التحرير التوليدي ( Generative Edit) ، لإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها من الصور، وتغيير حجم العناصر الظاهرة في الصورة وتغيير مكانها.

اقتراح التحرير (Edit Suggestion)، لتقديم اقتراحات حول أفضل التعديلات التي يمكنك تطبيقها في الصورة التي تود تحريرها.

مزية Instant Slow-Mo لتحويل مقاطع الفيديو العادية إلى مقاطع فيديو بالحركة البطيئة.

ثانيًا: متى ستصل مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف سامسونج القديمة؟

مع تحديث One UI 6.1 القادم الذي سيُطرح في أواخر شهر مارس، ستصل المزايا التي ذكرناها سابقًا إلى بعض أجهزة سامسونج القديمة، وتُعطي الشركة الأولوية إلى الأجهزة التي صدرت في عام 2023، وتشمل:

سلسلة هواتف Galaxy S23.

هاتف Galaxy S23 FE.

هاتف Galaxy Z Fold5.

هاتف Galaxy Z Flip5.

سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9.

ستصل هذه المزايا في وقت لاحق إلى أجهزة أخرى، ومنها:

سلسلة هواتف Galaxy S22.

هاتف Galaxy Z Flip4.

هاتف Galaxy Z Fold4.

سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S8.